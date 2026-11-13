Jessica Pegula Lolos Semifinal WTA Finals 2026 Setelah Kalahkan Linda Noskova

Jessica Pegula berhasil lolos ke babak semifinal WTA Finals 2026 di Indian Wells setelah mengalahkan Linda Noskova. Kemenangan tiga set ini mengakhiri fase grup Pegula dengan dua kemenangan.

Petenis Amerika Serikat Jessica Pegula telah mengamankan tiket masuk ke babak semifinal WTA Finals 2026 di Indian Wells. Langkah ini ia capai setelah berhasil mengalahkan petenis Ceko Linda Noskova melalui pertarungan tiga set yang alot.

Skor akhir pertandingan ini berakhir dengan kemenangan bagi Pegula, yakni 7-6 (2), 4-6, dan 7-5. Pertandingan yang berlangsung selama dua jam empat puluh lima menit tersebut sekaligus menjadi babak semifinal ketiga dalam karier Pegula di turnamen penutup musim tersebut.

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Mekanisme Kemenangan Tiga Set

Pegula memulai pertandingan dengan performa kuat di set pertama, namun mengalami penurunan pada set kedua. Persentase servis pertamanya merosot dari 61 persen pada set pembuka menjadi hanya 50 persen pada set kedua. Penurunan kinerja ini memberikan peluang bagi Noskova untuk mengembangkan permainan agresifnya sehingga memenangkan set kedua dengan skor 4-6.

Set penentuan dimulai dengan Noskova yang memimpin 2-0. Pemain asal Ceko tersebut bahkan berada satu poin dari kemenangan saat unggul 5-4. Namun, tekanan memuncak setelah Pegula melakukan kesalahan ganda yang memberikan momentum balik bagi pemain Amerika Serikat.

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Meski menghadapi tekanan tinggi, Pegula mampu mempertahankan servisnya untuk menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Ia kemudian merebut dua gim berikutnya untuk mengunci kemenangan 7-5 dan memastikan posisi di babak semi final.

Posisi Grup dan Peringkat

Kemenangan ini mengakhiri fase grup Pegula dengan catatan dua kemenangan dan satu kekalahan. Dia merebut posisi kedua Grup 1 dan mendampingi Noskova ke babak semifinal. Pegula unggul dalam jumlah set yang dimenangi atas rekan senegaranya, Coco Gauff, dengan perbandingan lima berbanding empat.

Pencapaian ini menjadi catatan istimewa bagi Pegula karena kali pertama ia mampu melangkah ke babak semifinal WTA Finals setelah mengalami kekalahan pada laga pembuka fase grup. Ini melampaui catatan terbaik sebelumnya yang pernah ia raih dalam turnamen serupa.

Persiapan Semifinal Terhadap Andreeva

Di babak semifinal, Jessica Pegula akan menghadapi petenis muda Rusia Mirra Andreeva. Pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertama antara kedua petenis tersebut di ajang WTA Tour. Pegula menilai Andreeva merupakan lawan yang sangat tangguh.

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Pegula mengakui bahwa Andreeva memiliki energi besar dan sedang berada dalam performa yang bagus. Dia juga menyambut positif adanya waktu tambahan yang ia miliki untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan semifinal melawan petenis asal Rusia tersebut.

Destinasi Semifinal Lain

Sementara itu, Linda Noskova akan menunggu pemenang pertandingan antara Aryna Sabalenka dan Elina Svitolina untuk menentukan lawan di babak semi final. Pertandingan antara Sabalenka dan Svitolina dijadwalkan berlangsung pada Jumat waktu setempat atau Sabtu (14/11) WIB.

Pegula tetap optimis dengan pencapaiannya sepanjang tahun. Dia menekankan pentingnya perjuangan dalam setiap pertandingan, terutama saat ini bisa menjadi pertandingan terakhirnya di tahun ini. Dengan kemenangan ini, Pegula siap menghadapi tantangan di babak semifinal dengan kepala tegak dan bangga atas hasil yang telah dicapai.