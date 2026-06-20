Jerman vs Pantai Gading Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft

Pertemuan Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi tim Jerman setelah performa dominan melawan Curacao.

Pertemuan Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi tim Jerman setelah performa dominan melawan Curacao. Pelatih Julian Nagelsmann telah menyiapkan strategi terbaik dengan menurunkan formasi 3-4-3 untuk menghadapi Pantai Gading.

Formasi ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi menyerang tim sekaligus menjaga keseimbangan di lini tengah. Lini pertahanan Jerman akan diperkuat oleh trio Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Nico Schlotterbeck yang akan berusaha membendung serangan lawan. Mereka akan dilapis oleh duo gelandang energik, Jamal Musiala dan Aleksandar Pavlovic, yang bertugas mengatur tempo permainan dan mendistribusikan bola. Kombinasi pemain muda dan berpengalaman ini diharapkan dapat menciptakan lini tengah yang solid.

Di posisi bek sayap, Felix Nmecha dan Nathaniel Brown akan memiliki peran ganda, membantu pertahanan sekaligus aktif dalam serangan. Sementara itu, trisula serangan Jerman akan diisi oleh Leroy Sane, Kai Havertz, dan Florian Wirtz. Ketiga pemain ini dikenal memiliki kecepatan, kreativitas, dan insting gol yang tajam, siap mengancam pertahanan Pantai Gading. Pantai Gading, di bawah asuhan pelatih Emerse Fae, akan menggunakan formasi 4-3-3 yang lebih menekankan pada keseimbangan antara pertahanan dan serangan.

Yahia Fofana akan menjadi palang pintu terakhir di bawah gawang, siap menghadapi gempuran serangan Jerman. Kehadirannya diharapkan memberikan rasa aman bagi lini belakang. Kuartet bek Ghislain Konan, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossaounou, dan Wilfried Singo akan membentuk tembok pertahanan yang kokoh. Mereka akan bekerja sama untuk memutus aliran bola lawan dan melindungi area penalti.

Solidnya lini belakang ini menjadi kunci bagi Pantai Gading untuk meredam agresivitas Jerman. Lini tengah Pantai Gading akan dipercayakan kepada Franck Kessie, Ibrahim Sangare, dan Christ Inao Oulai. Ketiga gelandang ini akan berjuang untuk menguasai lini tengah, baik dalam merebut bola maupun mendistribusikannya ke depan. Untuk trisula serangan, Yan Diomande, Ange-Yoan Bonny, dan Amad Diallo akan menjadi ujung tombak yang diharapkan dapat menciptakan peluang dan mencetak gol





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