Jerman mengalahkan Belanda 5-0 di Berlin. Gol Scherhant, Wirtz, Schlotterbeck, dan Gruda ciptakan kemenangan telak di Liga Nations League.

Kemenangan mutlak berhasil diraih oleh Timnas Jerman dalam laga bertanding yang mempertemukan kedua tim nasional pada Senin malam di Stadion Olimpiade, Berlin. Pertandingan ini berlangsung dalam lanjutan matchday keenam sekaligus terakhir Grup 2 Liga A UEFA Nations League. Hasil akhir laga ini menunjukkan dominasi total tim tuan rumah atas skuad Oranye, yang berakhir dengan skor telak lima gol tanpa balas. Kemenangan ini menjadi momen sejarah bagi para pemain dan staf teknik Jerman, sekaligus menandai kekalahan pertama bagi pelatih asal Spanyol, Xavi Hernandez, sejak menangani timnas Belanda.

Mekanisme Dominasi dan Rincian Gol

Timnas Jerman menguasai jalannya pertandingan berkat keunggulan yang jelas dalam pergerakan menyerang dan kecepatan dalam mengalirkan bola, ditambah efektivitas tinggi di depan gawang. Hasil dari penguasaan tersebut membuat laga ini berubah menjadi mimpi buruk bagi Belanda, yang tak mampu membendung gelombang serangan tuan rumah sepanjang sembilan puluh menit pertandingan. Keanggunan serangan Jerman terlihat sejak awal babak kedua, dengan setiap gol yang dicetak semakin menambah kebingungan di lini pertahanan lawan.

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Gol-gol Jerman mulai lahir pada menit ke-41, ketika Derry Scherhant membuka keunggulan. Ia bergerak dari sisi kiri dan menusuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras yang bersarang di pojok atas gawang. Itu menjadi gol internasional pertamanya bersama timnas Jerman, memberikan kepercayaan diri penuh bagi pemain lainnya. Skup ini menjadi fondasi mental yang kuat bagi timnas Jerman untuk terus menekan lawan.

Memasuki babak kedua, tuan rumah terus memberikan tekanan tinggi. Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-60 lewat tembakan geledek kaki kiri dari luar kotak penalti yang tak mampu dihalau kiper Bart Verbruggen. Kemenangan Jerman tak perlu menunggu lama untuk menambah gol ketiga. Bek Nico Schlotterbeck melompat menyambut umpan silang akurat dan menanduk bola ke dalam gawang pada menit ke-65, di tengah kebingungan yang terlihat jelas di lini belakang Belanda.

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Wirtz kembali menegaskan penampilan gemilangnya dalam laga tersebut dengan mencetak gol keduanya sekaligus gol keempat bagi negaranya pada menit ke-71. Ia memanfaatkan umpan di dalam kotak penalti, ia membuat Jerman terus memperlebar jarak dan menempatkan lawannya dalam misi yang nyaris mustahil untuk memulihkan keadaan. Lima gol Jerman dilengkapi pada menit ke-77 oleh Brajan Gruda. Ia memanfaatkan bola muntah yang membentur tiang dari percobaan Derry Scherhant dan menyambarnya dengan tembakan keras ke dalam gawang, menegaskan dominasi mutlak tuan rumah di pertandingan tersebut.

Posisi Stakeholder dan Reaksi Pasca Pertandingan

Kemenangan telak ini menempatkan Timnas Jerman di puncak klasemen grup dengan 11 poin, unggul selisih gol atas Belanda yang menempati posisi kedua. Sementara itu, Yunani berada di peringkat ketiga dengan raihan poin yang sama namun dengan selisih gol yang lebih baik. Hasil ini secara signifikan mengubah dinamika kompetisi bagi pelatih Xavi Hernandez, yang kini harus menghadapi tekanan untuk memperbaiki performa timnya di masa depan setelah kekalahan berat ini.

Performa individual pemain Jerman juga menjadi sorotan utama. Derry Scherhant mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol internasional pertamanya, sementara Florian Wirtz tampil sebagai pemain paling berpengaruh dengan dua gol dan satu assist. Nico Schlotterbeck dan Brajan Gruda juga memberikan kontribusi penting dengan gol-gol mereka. Reaksi dari para pemain Belanda menunjukkan kekecewaan mendalam, terutama karena mereka tidak mampu membendung serangan yang terus mengalir deras.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya di Grup A

Dampak dari pertandingan ini sangat terasa pada struktur klasemen akhir Grup 2 Liga A UEFA Nations League. Jerman kini memastikan posisi teratas dengan 11 poin, memberikan motivasi besar untuk babak selanjutnya. Belanda, yang finis di posisi kedua, harus merumuskan strategi baru untuk menghindari kekalahan serupa di masa depan. Kelemahan pertahanan yang terekspos dalam laga ini menjadi catatan penting yang harus segera diperbaiki oleh tim teknis Belanda.

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Di sisi lain, Yunani meraih kemenangan susah payah atas Serbia dengan skor 1-0 lewat gol Georgios Masouras pada menit ke-69. Dengan hasil tersebut, Yunani mengoleksi 11 poin di peringkat ketiga grup setelah meraih kemenangan ketiga dari 6 pertandingan. Sementara itu, Serbia mengakhiri kiprahnya di dasar klasemen tanpa poin. Situasi ini menciptakan persaingan ketat di antara tiga tim teratas untuk merebut posisi terbaik di grup.

Laga ini bukan hanya sekadar pertemuan antar negara, tetapi juga ujian mental bagi para pemain di kedua sisi. Jerman membuktikan bahwa mereka memiliki kualitas dan kedalaman skuad yang jauh melampaui lawan mereka. Belanda, di sisi lain, menghadapi krisis kepercayaan diri yang memerlukan waktu pemulihan. fans dari kedua negara kini menantikan bagaimana kedua tim akan merespons kekalahan dan kemenangan ini di ajang internasional berikutnya.