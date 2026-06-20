Jerman Menghadapi Pantai Gading di Piala Dunia 2026

Pertandingan antara Jerman dan Pantai Gading di Piala Dunia 2026 akan berlangsung di BMO Field, Toronto, pada Minggu (21/6/2026) pukul 03.00 WIB.

Jerman akan menghadapi Pantai Gading di BMO Field, Toronto , pada Minggu (21/6/2026) pukul 03.00 WIB. Pertandingan ini dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Jerman , sebagai juara dunia empat kali, datang dengan performa impresif setelah mencatat kemenangan terbesar di turnamen ini pada pertandingan pembuka.

Sementara itu, Pantai Gading berhasil meraih tiga poin penuh dalam laga perdana mereka, menandai kembalinya mereka ke panggung terbesar sepak bola dunia setelah absen di dua edisi sebelumnya. Pertemuan sebelumnya antara kedua negara terjadi pada November 2009 dalam pertandingan persahabatan yang berakhir imbang 2-2. Lukas Podolski mencetak dua gol untuk Jerman, termasuk gol penyama kedudukan di menit ke-90.

Jerman telah menunjukkan performa yang kuat sebelumnya, dengan kemenangan 7-1 atas Curacao, 3-4 kekalahan atas Swiss, dan kemenangan 0-2 atas Philadelphia Union II. Pantai Gading juga telah menunjukkan kemampuan mereka, dengan kemenangan 0-4 atas Korea Selatan dan kemenangan 0-2 atas Philadelphia Union II. Pertandingan ini diharapkan akan menjadi pertandingan yang menarik, dengan kedua tim yang memiliki kemampuan yang kuat. Seluruh laga Piala Dunia 2026 dapat disaksikan langsung melalui TV digital TVRI Nasional dan TVRI Sport melalui free-to-air (FTA). Sementara pemegang hak siar over-the-top (OTT) adalah FolaPlay dan MAXStream TV





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Jerman Pantai Gading Piala Dunia 2026 BMO Field Toronto

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