Jerman menang telak 5-0 atas Belanda di Berlin. Florian Wirtz cetak dua gol, menjamin tiket perempat final UEFA Nations League. Belanda tetap melaju.

Tim Nasional Jerman meraih kemenangan mutlak dengan skor telak 5-0 atas Belanda dalam laga grup UEFA Nations League yang berlangsung di Berlin, Jerman, pada Selasa tanggal 17 November 2026. Kemenangan besar ini menjadi pembeda utama yang memastikan posisi puncak klasemen akhir Grup A2 bagi Die Nationalelf. Performa gemilang tersebut juga sekaligus mengamankan tiket resmi menuju babak perempat final kompetisi UEFA Nations League musim 2026-2027 bagi para pemain Jerman. Dalam pesta gol yang digelar di kandang sendiri, pemain berusia 17 tahun, Florian Wirtz, menjadi sorotan utama dengan menyumbangkan dua gol di babak kedua. Kehadiran Derry Scherhant di menit-menit akhir babak pertama membuka jalan bagi dominasi total tuan rumah sepanjang 90 menit permainan.

Mekanisme Kemenangan Telak Jerman Atas Belanda

Strategi serangan Jerman berjalan sangat efektif sejak awal pertandingan karena kedua tim memilih untuk membuka permainan yang lebar. Meskipun peluang pertama belum langsung berakhir dengan gol, tekanan fisik dan taktis terus ditekan oleh para pemain tuan rumah. Derry Scherhant menjadi katalisator perubahan permainan ketika ia memanfaatkan umpan matang dari Joshua Kimmich untuk membobol gawang Belanda. Tindakan Scherhant yang masuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung ke sudut atas gawang telah memecah kebuntuan skor menjelang akhir babak pertama. Langkah ini memberi kepercayaan diri yang besar bagi lini serang Jerman untuk menekan pertahanan lawan di babak kedua dengan intensitas yang lebih tinggi.

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Florian Wirtz segera membalas usaha Scherhant dengan menampilkan keahliannya dalam menyelesaikan peluang. Pemain muda tersebut merebut bola dari gempuran Denzel Dumfries sebelum melepaskan tembakan keras dari luar area penalti. Meskipun bola sempat membentur tiang kanan gawang, entakan kerasnya tetap masuk melewati kiper Belanda, Bart Verbruggen, untuk mengukuhkan keunggulan 2-0. Kehadiran Nico Schlotterbeck sebagai bek tengah yang juga turun menyerang menambah tekanan psikologis pada pertahanan Oranje. Schlotterbeck berhasil menyamakan kedudukan dengan sundulan terarah dari hasil tendangan bebas Brajan Gruda, yang sulit dihalangi oleh Verbruggen. Gol ini menunjukkan keragaman ancaman yang datang dari berbagai lini pemain Jerman.

Gol keempat menjadi puncak individual Wirtz dalam pertandingan tersebut ketika ia menerima umpan akurat dari Gruda di sisi kanan lapangan. Kecepatan dan teknik Wirtz memungkinkannya menyelesaikan peluang dengan sontekan tepat ke bagian atas gawang. Ketidakmampuan pertahanan Belanda untuk mencegah umpan-umpan silang dan umpan lurus dari pemain sayap Jerman menjadi faktor kunci kekalahan mereka. Kemenangan ini tercatat sebagai kemenangan terbesar Jerman atas Belanda dalam sejarah pertemuan kedua negara sejak tahun 1959. Dominasi total ini tidak hanya dilihat dari angka gol, tetapi juga dari penguasaan ruang dan waktu di lapangan hijau sepanjang pertandingan.

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Respons Stakeholder dan Reaksi Teknis Kedua Tim

Keberhasilan Jerman merebut posisi puncak grup setelah memulai pertandingan dari peringkat ketiga adalah bukti nyata efektivitas strategi pelatih. Para analis olahraga mencatat bahwa performa pemain muda seperti Wirtz dan Gruda menjadi variabel penentu dalam mengubah dinamika permainan. Kehadiran pemain-pemain muda ini memberikan energi segar dan kecepatan yang sulit dikejar oleh lini pertahanan Belanda yang terkesan kaku di fase transisi. Faktor psikologis juga berperan signifikan ketika Belanda menyadari kesulitan mereka dalam menjaga konsentrasi setelah menerima gol kedua. Tekanan yang terus-menerus diberikan oleh Kai Havertz dan Donyell Malen tidak sempat berbuah karena pertahanan Belanda berhasil ditekan oleh pressing tinggi Jerman.

Di sisi lain, Belanda memang gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang emas yang mereka ciptakan. Crysencio Summerville sempat mengancam dengan kesempatan di area berbahaya, namun ia kehilangan keseimbangan saat hendak menyelesaikan tembakan. Upaya Cody Gakpo untuk memberikan umpan silang kepada Donyell Malen juga berakhir sia-sia karena arah bola yang terlalu jauh dari jangkauan penyerang tersebut. Ketiadaan penyelesaian yang presisi di depan gawang menjadi alasan utama mengapa Belanda tidak mampu membendung gelombang serangan Jerman. Meskipun demikian, kualitas pemain Belanda seperti Jurriën Timber dan Micky van de Ven masih terlihat solid, namun mereka tidak memiliki cukup waktu untuk membangun serangan balik yang bermakna.

Kehadiran Brajan Gruda sebagai pencetak gol kelima Jerman menegaskan betapa rapuhnya pertahanan Belanda di menit-menit akhir. Gruda memanfaatkan bola pantul dari tembakan Scherhant yang memantul di tiang dekat untuk memastikan skor akhir 5-0. Tindakan ini tidak hanya memuaskan hati penonton di Berlin, tetapi juga menjadi sinyal kuat bagi lawan-lawan berikutnya dalam kompetisi. Para petinggi Federasi Sepak Bola Jerman likely melihat ini sebagai tanda kebangkitan tim setelah periode yang mungkin kurang stabil di fase sebelumnya. Di sisi lain, manajemen tim Belanda kemungkinan besar akan melakukan evaluasi mendalam mengenai kegagalan mereka dalam menjaga konsentrasi selama 90 menit penuh.

Dampak Nyata Terhadap Klasemen dan Langkah Selanjutnya

Klasemen akhir Grup A2 kini menempatkan Jerman di posisi teratas berkat kemenangan besar ini. Keputusan ini memberikan keuntungan besar bagi Jerman dalam hal psikologis dan statistik piala. Sementara itu, Belanda berhasil lolos ke babak perempat final UEFA Nations League meskipun mereka kalah telak di Berlin. Oranje finis sebagai runner-up grup berkat keunggulan rekor pertemuan langsung dibandingkan Yunani, yang gagal lolos ke babak selanjutnya meskipun telah mengumpulkan 11 poin. Fakta bahwa Yunani gagal lolos dengan poin tersebut menunjukkan betapa ketatnya persaingan di grup ini dan betapa berartinya setiap kemenangan langsung antar tim segrup.

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Langkah selanjutnya bagi Jerman adalah menghadapi lawan di babak perempat final yang akan mempertajam kemampuan mereka di kancah internasional. Kemenangan 5-0 ini diharapkan menjadi momentum positif untuk membina kepercayaan diri para pemain sebelum menghadapi turnamen besar berikutnya. Para pemain seperti Florian Wirtz dan Nico Schlotterbeck akan menjadi aset utama yang harus dikembangkan oleh pelatih untuk masa depan. Di sisi lain, Belanda harus segera bangkit dan memperbaiki kualitas serangan mereka agar tidak terus menjadi korban dari pertahanan yang superior. Kedua tim telah mengamankan tiket ke perempat final, namun mereka masih memiliki ambisi untuk membawa trofi pulang ke rumah masing-masing.

Laporan pertandingan ini juga menyoroti kontribusi vital dari pemain pengganti dan pemain yang bermain penuh, termasuk Marc ter Stegen yang menjaga gawang Jerman agar tetap bersih. Kehadiran Nathaniel Brown, Jonathan Tah, dan Aleksandar Pavlovic di lini belakang juga memberikan kestabilan defensif yang luar biasa. Sementara itu, lini tengah yang dipimpin oleh Joshua Kimmich dan Tijjani Reijnders berhasil mengontrol tempo permainan dengan sangat baik. Para suporter kedua negara mungkin memiliki perasaan yang berbeda, namun hasil pertandingan ini sudah final dan tidak dapat dibantah. Kemenangan Jerman adalah hasil dari kerja keras kolektif, sementara Belanda harus belajar dari kesalahan-kesalahan individu yang terjadi di lapangan.