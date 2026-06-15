Timnas Jerman memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan megah 7-1 atas Curacao, memecahkan rekor FIFA untuk kemenangan terbesar dalam laga debut tim di Piala Dunia since 1998 dan memutuskan tren buruk mereka di laga pembuka dua edisi sebelumnya.

Jerman menampilkan penampilan spektakuler di Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Curacao 7-1 dalam laga pembuka Grup F. Kemenangan besar ini tidak hanya memastikan_three_points_awal bagi skuat Julian Nagelsmann , tetapi juga memecahkan rekor historis FIFA sebagai kemenangan dengan margin terbanyak dalam debut tim di-turnamen Since the expansion to 32 teams in 1998.

Dengan hasil ini Jerman berhasil memutuskan mala fortune mereka di laga pembuka dua edisi sebelumnya mereka sebagai juara bertahan, setelah kalah dari Meksiko 2018 dan Jepang 2022. Dari awal Jerman tampil agresif dan menguasai permainan. Felix Nmecha membuka keunggulan adalah pada menit keenam dengan menyelesaikan umpan from Florian Wirtz yang bagus. Meski Curacao, yang baru pertama kalinya di Piala Dunia dan merupakan salah satu negara terkecil yang pernahikuti, sempat memberi kejutan pada menit ke-21.

Livano Comenencia menorehkan sejarah dengan menghancurkan gawang Manuel Neuer daribola liar di kotak penalti. Namun semangat tim tamu tidak bertahan lama. Jerman kembali mengamankan kendali dan menambah keunggulan melalui Nico Schlotterbeck pada menit 38 dari sepak pojok. sebelum jeda, Kai Havertz mengeksekusi penalti setelah foul oleh Riechedly Bazoer di kotak terlarang, membuat skor 4-1. Di paruh kedua Jerman terus mendominasi dan menambah tiga gol lagi.

Gol-gol berikutnya dicetak oleh Alexander Isak dan Viktor Gyokeres-duo striker Liga Inggris yang bersinar terang-dan penutup dari Jamal Musiala. Kemenangan 7-1 ini mengingatkan banyak orang pada semifinal Piala Dunia 2014 ketika Jerman menghancurkan Brasil 7-1, sebuah momen yang ikonik sekaligus menyakitkan bagi penggemar Brasil. Di media sosial banyak diskusi tentang kejanggalan hasil besar ini meski lawan adalah Curacao yang relatif inexperienced. Men.objectsDateTime spokesperson;Jerman konsisten menunjukkan bahwa mereka kembali sebagai calon kuat untuk gelar juara dunia.

Sementara Curacao meski terlihat kehilangan, patut dihargai usaha mereka mempertahankan perjalanan turnamen ini. Hasil ini juga membuat situasi Grup F menjadi kompleks. Kemenangan besar Jerman menempatkan mereka di puncak standings sementara. Hasil serupa antara Swedia dan Tunisia yang berakhir 5-1 untuk Swedia menandakan bahwa_group ini sarat dengan gol.

Belanda dan Jepang akan berhadapan dalam duel berikutnya dan keduanya harus lebih hati-hati. For timnas Indonesia match ini menjadi motivasi melihat perkembangan era baru di bawah John Herdman dengan penambahan pemain muda keturunan yang diharapkan meningkatkan kualitas Garuda. Meskipun ada kontroversi seputar politisasi Piala Dunia dan kritik FIFA, lichtbola tetap berlanjut dengan pertandingan yang menegangkan di mana-mana





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