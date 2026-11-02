Jerman Hadapi Kerusuhan Protes Gen Z di Frankfurt dan Kota Besar Lain

Ribuan peserta protes Gen Z di Jerman berubah kerusuhan. Polisi gunakan meriam air di Frankfurt, Berlin, Cologne, dan Hamburg. Demonstran tolak wajib militer dan pemotongan anggaran.

Insiden kerusuhan besar terjadi di Jerman pada Sabtu malam, 31 Oktober 2026, ketika ribuan peserta demonstrasi berskala nasional yang diselenggarakan oleh kelompok kampanye Gen Z Regelt atau Gen Z Mengambil Alih berubah menjadi kekerasan. Aksi protes ini awalnya berlangsung damai di siang hari, namun situasi memburuk di malam hari di pusat kota Frankfurt, Berlin, Cologne, dan Hamburg. Para perusuh menjarah toko-toko dan menyerang petugas layanan darurat dengan kembang api, batu, serta botol. Polisi merespons dengan mengerahkan meriam air untuk membubarkan massa yang melemparkan bom molotov dan mencoba memecahkan kaca jendela toko.

Demand Protes dan Latar Belakang

Demo tersebut diselenggarakan untuk memprotes berbagai masalah struktural yang dihadapi masyarakat Jerman saat ini. Para demonstran menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kurangnya pendanaan sekolah, pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, layanan sosial, budaya, dan kesehatan. Selain itu, kenaikan biaya hidup dan rencana pemberlakuan wajib militer menjadi pemicu utama kemarahan generasi muda. Juru bicara Gen Z Regelt, Lina Friedrich, menjelaskan bahwa tujuan utama aksi ini adalah untuk memperjuangkan perdamaian dan kebebasan, bukan perang dan pemaksaan.

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Friedrich juga menekankan bahwa hal terpenting bagi para peserta adalah dukungan yang lebih baik terhadap sistem kesehatan dan pendidikan. Mereka secara tegas menentang wajib militer dan mendukung pembagian beban yang lebih adil di tengah tantangan ekonomi. Demonstrasi ini terinspirasi oleh gerakan serupa yang pernah terjadi di Prancis dan Italia, menunjukkan adanya solidaritas lintas batas negara dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang yang mencoba mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut.

Eskalasi Kekerasan di Berbagai Kota

Di Frankfurt, pusat keuangan Jerman, insiden kekerasan sangat terasa dengan adanya aksi penjarahan oleh sekelompok perusuh bertopeng. Polisi melaporkan bahwa mereka berhasil mencegah terjadinya kekerasan skala besar seperti yang terlihat di Paris dalam beberapa pekan terakhir. Namun, upaya penegakan hukum tetap intensif dilakukan di berbagai lokasi strategis. Pihak berwenang di Frankfurt, Munich, dan Berlin melaporkan jumlah demonstran mencapai 18.000 orang pada akhir pekan tersebut.

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Kasus penangkapan juga terjadi, termasuk seorang demonstran yang mengenakan kostum Batman. Penangkapan ini menjadi simbol dari berbagai bentuk protes yang terjadi, namun juga menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sebagian kecil peserta. Polisi menyerukan pemberian hukuman berat bagi para perusuh dan penjarah untuk memberikan efek jera. Upaya ini dilakukan guna menjaga ketertiban umum dan memastikan hak-hak warga negara lain tidak terganggu oleh aksi kekerasan.

Konteks Ekonomi dan Inflasi

Sementara kerusuhan terjadi, kondisi perekonomian Jerman juga menjadi sorotan. Perekonomian negara ini telah mengalami stagnasi selama bertahun-tahun di tengah lemahnya permintaan ekspor, tingginya biaya energi, tarif Amerika Serikat, dan persaingan dengan China. Meski demikian, indikator-indikator terkini menunjukkan bahwa negara tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pertumbuhan ekonomi mulai stabil setelah beberapa kuartal sulit yang dialami oleh sektor industri dan manufaktur.

Pada Jumat, Produk Domestik Bruto Jerman tumbuh sebesar 0,2 persen pada kuartal ketiga tahun 2026 dibandingkan kuartal sebelumnya. Angka pertumbuhan tersebut melampaui perkiraan ekonom yang disurvei oleh Reuters sebesar 0,1 persen. Pertumbuhan ini memberikan sinyal positif bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan pemerintah mulai memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi domestik. Namun, tantangan struktural masih tetap ada dan memerlukan penanganan jangka panjang.

Lembaga Statistik dan Data Inflasi

Data awal yang dirilis oleh Kantor Statistik Federal Jerman, Destatis, menunjukkan adanya perlambatan inflasi yang signifikan. Inflasi tahunan Jerman melambat menjadi 2,8 persen pada Oktober 2026, menurun dari 3,3 persen pada bulan September sebelumnya. Angka inflasi ini juga lebih rendah dibandingkan perkiraan ekonom sebesar 3,1 persen. Perlambatan inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga energi yang mulai mereda, memberikan sedikit lega bagi rumah tangga dan bisnis.

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Harga energi tercatat meningkat sebesar 12,2 persen secara tahunan pada bulan Oktober, yang merupakan penurunan signifikan dibandingkan kenaikan 14,9 persen pada bulan sebelumnya. Penurunan harga energi ini merupakan faktor kunci dalam menurunkan laju inflasi keseluruhan. Namun, dampak dari kenaikan biaya hidup sebelumnya masih terasa di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada sektor jasa dan transportasi. Hal ini menjelaskan mengapa protes terhadap kenaikan biaya hidup tetap menjadi salah satu tuntutan utama dalam demonstrasi Gen Z Regelt.