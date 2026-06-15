Jerman dominating 7-1 Curacao di Piala Dunia 2026, rekor sejarah dan statistik remarkable tercipta

Timnas Jerman memulai kampanye Piala Dunia 2026 dengan kemenangan spektakuler 7-1 atas Curacao, menciptakan sejumlah catatan historis dan statistik menarik, termasuk menjadi tim dengan gol terbanyak di sejarah turnamen.

Pemain Jerman, Jamal Musiala merayakan gol bersama rekan-rekan setimnya dalam pertandingan Grup E Piala Dunia 2026 melawan Curacao, Senin (15/6/2026). Pasukan Julian Nagelsmann tampil dominan sejak menit awal dan nyaris tidak memberi ruang bagi lawannya.

Curacao sempat menyamakan kedudukan, tetapi setelah itu pertandingan sepenuhnya menjadi milik Jerman. Kemenangan tersebut bukan sekadar menghasilkan tiga poin penting dalam perburuan tiket ke fase gugur. Sejumlah catatan statistik menarik juga tercipta sepanjang laga yang berlangsung di Houston itu. Berikut lima angka menarik yang menggambarkan dominasi Jerman saat membantai Curacao 7-1 pada laga pertama mereka di Piala Dunia 2026.

Kemenangan 7-1 langsung mengingatkan banyak orang pada kemenangan legendaris Jerman atas Brasil di semifinal Piala Dunia 2014. Ini menjadi kemenangan kompetitif 7-1 pertama Jerman sejak pertandingan bersejarah tersebut. Meski Curacao tidak berada di level yang sama dengan Brasil, Jerman tetap membutuhkan awal yang meyakinkan. Hal itu penting setelah mereka kalah pada laga pembuka Piala Dunia 2018 dan 2022.

Pada 2018, Jerman takluk 0-1 dari Meksiko sebelum tersingkir di fase grup. Empat tahun kemudian mereka kembali kalah 1-2 dari Jepang dan kembali gagal lolos dari grup. Deniz Undav baru masuk pada menit ke-64 menggantikan pemain lain di lini depan. Namun waktu bermain yang singkat tidak menghalanginya untuk memberi dampak besar.

Penyerang Stuttgart itu mencatatkan satu gol dan dua assist hanya dalam waktu 26 menit. Catatan tersebut membuatnya menjadi pemain pertama yang terlibat dalam tiga gol dalam satu penampilan di Piala Dunia 2026. Performa impresif itu melanjutkan produktivitasnya bersama tim nasional Jerman. Sejak era Julian Nagelsmann dimulai, Undav telah mengoleksi tujuh gol dari 10 pertandingan internasional.

Tujuh gol ke gawang Curacao membawa Jerman mencetak total 239 gol sepanjang sejarah Piala Dunia. Jumlah tersebut termasuk pencapaian saat masih menggunakan nama Jerman Barat. Catatan itu membuat Jerman melampaui Brasil yang sebelumnya mengoleksi 238 gol. Die Mannschaft kini menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia putra.

Jerman juga menjadi satu dari sedikit negara yang mampu menembus angka 100 gol di turnamen ini. Rata-rata gol mereka mencapai lebih dari dua gol per pertandingan sepanjang sejarah kompetisi. Laga ini juga menghadirkan rekor dari kubu Curacao. Pelatih mereka, Dick Advocaat, menjadi pelatih tertua yang pernah memimpin pertandingan di Piala Dunia putra.

Saat menghadapi Jerman, usia pelatih asal Belanda itu mencapai 78 tahun dan 260 hari. Ia menjadi pelatih pertama yang memimpin pertandingan Piala Dunia pada usia lebih dari 75 tahun. Meski timnya kalah telak, pengalaman panjang Advocaat tetap menjadi aset penting. Curacao masih memiliki dua pertandingan tersisa melawan Ekuador dan Pantai Gading untuk mencoba menciptakan kejutan.

Wasit Jalal Jayed tidak mengeluarkan satu pun kartu sepanjang pertandingan. Padahal laga tersebut menghasilkan 29 pelanggaran dan satu tendangan penalti. Pertandingan Jerman melawan Curacao menjadi laga pertama di Piala Dunia 2026 yang berakhir tanpa kartu. Catatan itu sangat kontras dibanding laga pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan yang menghasilkan tiga kartu merah.

Tidak adanya kartu menjadi statistik yang cukup langka di Piala Dunia modern. Dalam sembilan edisi Piala Dunia terakhir, hanya sedikit pertandingan yang mampu berakhir tanpa satu pun kartu untuk para pemain





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Jerman Vs Curacao Julian Nagelsmann Deniz Undav Rekor Piala Dunia Dick Advocaat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga PerdanaJerman unggul jauh atas Curacao di Piala Dunia 2026 dengan performa dan skuad kuat. Der Panzer diprediksi menang 3-0 dalam laga pembuka Grup E di USA.

Read more »

Prediksi Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bidik Start Sempurna di Grup E!Jerman bidik start sempurna di Grup E Piala Dunia 2026 saat lawan Curacao. Simak prediksi pertandingan dan peluang Der Panzer meraih kemenangan.

Read more »

Jerman vs Curacao Piala Dunia 2026: Der Panzer Waspadai Debutan di Laga Perdana Grup ELaga perdana Piala Dunia 2026 mempertemukan Jerman vs Curacao di Grup E. Tim Panser waspadai kekuatan debutan, sementara Curacao siap berikan kejutan.

Read more »

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia: Susunan Pemain dan Head to HeadPertandingan perdana Grup E Piala Dunia 2026 antara Jerman vs Curacao akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, Senin (15/6/2026) pukul 00.00 WIB.

Read more »