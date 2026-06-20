Jerman dan Pantai Gading Adu di Grup E Piala Dunia 2026

Pertandingan antara Jerman dan Pantai Gading akan menentukan siapa yang menjadi tim pertama dari Grup E yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kedua tim datang dengan modal positif setelah sama-sama meraih kemenangan pada pertandingan pembuka.

Jerman dan Pantai Gading akan beradu untuk menjadi tim pertama dari Grup E yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 . Kedua tim datang dengan modal positif setelah sama-sama meraih kemenangan pada pertandingan pembuka.

Pantai Gading memetik kemenangan 1-0 atas Ekuador, sementara Jerman tampil tajam pada laga perdana dengan tujuh gol ke gawang Curacao. Meski demikian, Pantai Gading diprediksi menghadirkan tantangan berbeda dibanding Curacao. Wakil Afrika itu dikenal memiliki organisasi permainan cukup rapi serta kemampuan bertahan yang solid. Franck Kessie menjadi figur penting di lini tengah untuk menjaga keseimbangan permainan.

Kemenangan atas Ekuador menunjukkan Pantai Gading memiliki kemampuan untuk bersaing dengan tim-tim unggulan. Hasil pertandingan nanti diperkirakan akan memberi pengaruh besar terhadap persaingan di puncak klasemen Grup E sekaligus peluang lolos ke babak 32 besar





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jerman Pantai Gading Grup E Piala Dunia 2026 Babak 32 Besar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Piala Dunia 2026: Elye Wahi Ditolak Masuk Kanada Jelang Laga Jerman vs Pantai GadingPiala Dunia 2026 kehilangan Elye Wahi pada laga Jerman vs Pantai Gading setelah penyerang Pantai Gading gagal memperoleh izin masuk Kanada.

Read more »

Elye Wahi Tak Dapat Izin Masuk Kanada, Pantai Gading Kehilangan Penyerang Lawan JermanElye Wahi gagal memperoleh izin masuk Kanada dan dipastikan absen saat Pantai Gading menghadapi Jerman di Piala Dunia 2026.

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Jerman vs Pantai Gading 21 Juni 2026Prediksi Jerman vs Pantai Gading, Skor Jerman vs Pantai Gading, Jadwal Jerman vs Pantai Gading, Susunan pemain Jerman vs Pantai Gading, Head to head Jerman vs Pantai Gading, Siaran langsung Jerman vs Pantai Gading

Read more »

Pertandingan Seru di Grup E Piala Dunia 2026: Jerman vs Pantai GadingPertandingan antara Jerman dan Pantai Gading di Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto, Kanada diprediksi berjalan seru. Pasukan Emerse Fae menekuk wakil Amerika Selatan, Ekuador dengan skor tipis 1-0.

Read more »