Jepang vs Tunisia: Laga Panas di Monterrey, Moriyasu Waspadai Renard

Jepang akan menghadapi Tunisia di Grup F Piala Dunia 2026 dengan cuaca panas sebagai tantangan utama, sementara pelatih Moriyasu mengingatkan timnya untuk tidak defensif.

Tim nasional Jepang akan menghadapi Tunisia dalam laga kedua Grup F Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion BBVA, Monterrey, pada Minggu 21 Juni 2026.

Pertandingan dimulai pukul 11.00 WIB siang hari. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim setelah Jepang berhasil menahan imbang Belanda 2-2 di laga perdana, sementara Tunisia harus mengakui keunggulan Swedia dengan skor telak 1-5. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyadari bahwa Tunisia akan menjadi lawan yang berat meskipun mereka baru saja mengalami kekalahan besar. Kehadiran pelatih anyar Herve Renard di kursi kepelatihan Tunisia disebut akan membawa perubahan signifikan dalam strategi dan mentalitas tim.

Moriyasu menekankan bahwa timnya tidak boleh bersikap defensif dan harus siap berjuang keras untuk meraih kemenangan. Cuaca panas di Monterrey menjadi tantangan tersendiri. Suhu diperkirakan mencapai 35 derajat Celcius saat pertandingan berlangsung. Moriyasu mengungkapkan bahwa timnya telah menjalani pemusatan latihan sebelum turnamen dengan fokus pada adaptasi cuaca panas.

Pengalaman tersebut diharapkan membuat pemain tetap tenang dan mampu tampil maksimal. Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan diri meskipun menghadapi lawan yang tangguh. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit. Jepang mengandalkan lini tengah yang kreatif dengan pemain seperti Daichi Kamada dan Koki Ogawa.

Sementara itu, Tunisia akan mengandalkan pertahanan kokoh dan serangan balik cepat di bawah arahan Renard. Faktor fisik dan ketahanan di cuaca panas kemungkinan akan menjadi penentu hasil akhir. Para pendukung kedua tim dipastikan akan memenuhi stadion untuk memberikan dukungan langsung. Bagi Jepang, hasil positif sangat penting untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya.

Sementara Tunisia berusaha bangkit setelah kekalahan perdana mereka. Pertandingan ini juga menjadi ajang pembuktian bagi para pemain yang berlaga di luar negeri. Moriyasu berharap anak asuhnya dapat menunjukkan permainan terbaik dan tidak gentar menghadapi tekanan. Kondisi lapangan yang baik di Stadion BBVA diharapkan mendukung permainan cepat dan teknik tinggi.

Dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, Jepang optimistis dapat meraih kemenangan. Namun, mereka tidak boleh meremehkan Tunisia yang memiliki pengalaman di turnamen besar. Renard sendiri dikenal sebagai pelatih yang mampu membangkitkan tim dari keterpurukan. Pertemuan kedua tim di Piala Dunia sebelumnya juga berlangsung ketat.

Kali ini, kedua pelatih sama-sama menerapkan strategi ofensif. Hal ini diperkirakan akan menghasilkan pertandingan yang menarik dan penuh gol. Para penggemar sepak bola di Indonesia dapat menyaksikan laga ini melalui siaran langsung di stasiun televisi nasional dan platform streaming. Link live streaming akan tersedia di akhir artikel.

Bagi yang ingin mengikuti perkembangan terkini, pantau terus kanal olahraga Kompas.com. Pertandingan ini tidak hanya penting bagi klasemen Grup F, tetapi juga bagi gengsi kedua negara di Asia dan Afrika. Jepang ingin membuktikan dominasi mereka di Asia, sementara Tunisia berusaha menunjukkan bahwa sepak bola Afrika mampu bersaing di level tertinggi. Dengan segala dinamika yang ada, laga Jepang vs Tunisia layak dinanti. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Kita tunggu saja hasilnya





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Jepang Tunisia Piala Dunia 2026 Hajime Moriyasu Herve Renard

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