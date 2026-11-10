Jepang Terbitkan Pedoman Baru Pengawasan Internet Anak Berdasarkan Usia

Pemerintah Jepang merilis pedoman baru yang membagi pengawasan internet anak dalam enam tahap usia untuk meningkatkan literasi digital dan keamanan daring.

Pemerintah Jepang melalui Badan Anak dan Keluarga resmi mengumumkan rancangan pedoman keterlibatan orang tua atau wali dalam penggunaan internet oleh anak pada Selasa tanggal 10 November 2020. Rancangan ini didasarkan pada usia dan tahap perkembangan anak untuk memastikan keamanan digital yang lebih efektif.

Mekanisme Enam Tahap Pengembangan Anak

Pedoman tersebut secara spesifik membagi anak berusia 0 hingga 18 tahun ke dalam enam tahap perkembangan yang berbeda. Rekomendasi ini menekankan perluasan secara bertahap terhadap jenis aktivitas daring yang dapat dilakukan anak secara mandiri seiring bertambahnya usia mereka.

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Bagi anak berusia di bawah dua tahun, fokus utama pedoman ini adalah pada pentingnya interaksi langsung antarmanusia. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun dasar sosial yang sehat sebelum anak sepenuhnya terpapar pada dunia digital yang kompleks.

Untuk kelompok usia 10 hingga 12 tahun, yang sering kali menggunakan tablet di lingkungan sekolah, pedoman menyarankan agar orang tua atau wali menyepakati aturan penggunaan internet di rumah. Kesepakatan ini harus dicapai melalui diskusi terbuka antara orang tua dan anak.

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Sementara itu, bagi siswa sekolah menengah pertama dan atas yang umumnya aktif menggunakan media sosial, rekomendasi utamanya adalah mengajarkan risiko mengunggah konten di internet. Orang tua diminta membekali anak dengan pemahaman risiko ini.

Untuk remaja berusia 16 hingga 18 tahun, pedoman menekankan bahwa orang tua atau wali harus berfokus memberikan nasihat dan dukungan hanya ketika diminta. Strategi ini dirancang agar remaja dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri.

Keseimbangan Privasi dan Perlindungan Digital

Pelaksanaan pedoman ini menuntut orang tua untuk tetap menghormati kemandirian dan privasi anak, khususnya bagi remaja. Tujuan utamanya adalah agar generasi muda dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan potensi dampak unggahan mereka di media sosial.

Pedoman keterlibatan orang tua atau wali tersebut juga menguraikan langkah-langkah konkret untuk melindungi anak dari konten daring yang berbahaya. Perlindungan ini mencakup upaya pencegahan kecanduan internet yang semakin mengkhawatirkan di kalangan generasi muda.

Di sisi lain, pedoman ini secara tegas mengakui pentingnya internet untuk pembelajaran, ekspresi diri, dan komunikasi sosial. Keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan berekspresi menjadi prinsip utama dalam penyusunan dokumen ini oleh panel ahli.

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Tantangan Verifikasi Usia dan Langkah Selanjutnya

Panel ahli di Badan Anak dan Keluarga tengah melanjutkan pembahasan mengenai pedoman ini, termasuk kemungkinan penerapan pembatasan menyeluruh berdasarkan usia terhadap penggunaan media sosial. Isu ini menjadi salah satu poin krusial yang sedang diuji coba dan dievaluasi.

Laporan sementara yang dirilis oleh panel tersebut pada Juli sebelumnya mengusulkan agar operator media sosial diwajibkan menerapkan langkah verifikasi usia yang lebih ketat. Usulan ini bertujuan untuk memastikan konten yang sesuai dengan usia pengguna dapat disaring secara efektif.

Laporan akhir diperkirakan akan mencakup metode khusus untuk menerapkan ketentuan verifikasi usia tersebut secara teknis. Evaluasi menyeluruh ini diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi baru dapat diimplementasikan tanpa hambatan teknis yang signifikan.

Laporan akhir pedoman keterlibatan orang tua atau wali ditargetkan dapat disusun paling cepat pada bulan Desember. Penyusunan laporan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan praktis dan dapat diterapkan secara luas.