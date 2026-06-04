Jepang Setujui Anggaran Tambahan 19 Miliar Dolar untuk Tanggulangi Lonjakan Harga Energi

Kabinet Jepang menyetujui paket stimulus fiskal tambahan setara 19 miliar dolar AS untuk memperkuat kesiapan fiskal dan membantu rumah tangga menghadapi kenaikan biaya energi akibat konflik di Timur Tengah, dengan dana darurat, subsidi listrik, dan hibah daerah.

Kabinet Jepang telah memberi lampu hijau pada paket stimulus fiskal tambahan senilai 19 miliar dolar Amerika, setara kira‑kira 340,1 triliun rupiah dengan kurs 17.900 per dolar.

Langkah ini diambil untuk meredam dampak kenaikan biaya hidup yang dipicu oleh melambungnya harga energi pasca konflik di Timur Tengah. Menteri Keuangan Minoru Kihara menyampaikan bahwa alokasi tambahan senilai 3,1 triliun yen ini dirancang untuk memperkuat daya tahan fiskal pemerintah serta memastikan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu oleh volatilitas harga energi.

Dari total anggaran tambahan, sekitar 2,5 triliun yen (sekitar 279,3 triliun rupiah) diperuntukkan sebagai dana darurat guna menanggulangi potensi lonjakan harga energi dan konsekuensi ekonomi lainnya yang mungkin muncul akibat ketegangan di kawasan Timur Tengah. Selain dana darurat, pemerintah Jepang menyiapkan lebih dari 510 miliar yen (sekitar 57 triliun rupiah) untuk mengisi kembali cadangan bantuan tagihan listrik dan gas hingga mencapai satu triliun yen.

Sebagian dana tersebut akan dialokasikan sebagai subsidi bagi rumah tangga yang menghadapi beban energi meningkat pada musim panas mendatang. Pemerintah juga berencana menyalurkan hibah sebesar 100 miliar yen kepada pemerintah daerah sebagai bantuan khusus bagi pengguna gas petroleum cair (LPG), sehingga beban biaya energi pada tingkat lokal dapat berkurang. Seluruh paket tambahan ini akan dibiayai melalui penerbitan obligasi penutup defisit, namun otoritas mengklaim bahwa langkah tersebut tidak akan menimbulkan tekanan signifikan terhadap kesehatan fiskal negara.

Kihara menegaskan bahwa kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan risiko yang terus berlanjut di Timur Tengah, dengan tujuan meminimalkan potensi gangguan ekonomi. Menurut data fiskal terbaru, Jepang masih berada pada posisi yang relatif kuat karena pendapatan pajak pada tahun fiskal yang berakhir Maret melampaui proyeksi, serta adanya penghematan pada beberapa pos belanja negara.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau situasi energi global dan menyesuaikan kebijakan bila diperlukan, guna menjaga stabilitas ekonomi domestik dan melindungi daya beli masyarakat Jepang di tengah ketidakpastian geopolitik yang meluas





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Jepang Anggaran Tambahan Harga Energi Subsidi Rumah Tangga Obligasi Fiskal

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