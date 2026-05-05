Jepang Raih Kemenangan Meyakinkan Atas Qatar di Piala Asia U17 2026

Timnas Jepang U17 berhasil mengalahkan Qatar dengan skor 3-1 dalam pertandingan perdana Grup B Piala Asia U17 2026 di Arab Saudi, berkat brace dari Maki Kitahara dan gol dari Kakeru Saito.

Tim nasional Jepang memulai perjalanan mereka di Piala Asia U17 2026 dengan kemenangan yang cukup meyakinkan atas Qatar , skor 3-1, dalam pertandingan yang berlangsung di King Abdullah Sports City Pitch C Future, Arab Saudi pada hari Selasa.

Pertandingan ini menjadi pembuka bagi Jepang dalam kompetisi bergengsi ini, dan mereka menunjukkan performa yang menjanjikan sejak awal. Qatar sempat unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Ayokunle Tokode, namun Jepang mampu bangkit dan membalikkan keadaan dengan penampilan gemilang dari Maki Kitahara yang mencetak dua gol, serta kontribusi gol dari Kakeru Saito. Kemenangan ini memberikan modal penting bagi Jepang untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di turnamen ini. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal, dengan kedua tim saling menyerang dan menciptakan peluang.

Qatar menunjukkan ambisi mereka untuk meraih kemenangan dengan serangan-serangan yang berbahaya, namun pertahanan Jepang mampu meredam sebagian besar ancaman tersebut. Jepang secara bertahap mulai mengendalikan permainan, terutama di pertengahan babak pertama, dengan menciptakan beberapa peluang melalui Kakeru Saito dan Maki Kitahara. Meskipun demikian, Qatar berhasil memanfaatkan salah satu peluang mereka melalui Ayokunle Tokode, yang berhasil menaklukkan kiper Jepang, Kosei Oshita, dan membawa timnya unggul 1-0. Gol tersebut menjadi penyemangat bagi Qatar, namun Jepang tidak menyerah begitu saja.

Mereka terus menekan Qatar dan berusaha mencari celah dalam pertahanan lawan. Babak kedua menjadi momentum kebangkitan bagi Jepang. Mereka berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-51 melalui sundulan Kakeru Saito, memanfaatkan umpan dari Anthony Motosuna. Gol tersebut memberikan energi baru bagi Jepang, dan mereka semakin gencar menyerang.

Tekanan Jepang akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-70, ketika Maki Kitahara mencetak gol kedua bagi Jepang melalui sundulan yang tak terjangkau oleh kiper Qatar, Bakri Mohamed. Kitahara kemudian semakin mengukuhkan kemenangan Jepang dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-78, setelah menerima umpan dari Sora Iwatsuchi dan melepaskan tembakan akurat yang kembali menaklukkan Bakri. Kemenangan 3-1 ini menjadi bukti kekuatan dan determinasi timnas Jepang U17.

Pertandingan ini juga menunjukkan bahwa Jepang memiliki potensi besar untuk melaju jauh di Piala Asia U17 2026. Kiper Qatar, Bakri Mohamed, tampil gemilang dengan melakukan beberapa penyelamatan penting, namun usahanya tidak cukup untuk mencegah kekalahan timnya. Jepang selanjutnya akan menghadapi China pada hari Sabtu (9/5), sementara Qatar akan bertemu dengan Indonesia pada hari yang sama. Kedua pertandingan ini diprediksi akan berlangsung menarik dan kompetitif.

Kemenangan Jepang ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi timnas dan pendukungnya, tetapi juga menjadi motivasi bagi tim-tim lain untuk memberikan yang terbaik di Piala Asia U17 2026. Turnamen ini menjadi ajang bagi para pemain muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di level yang lebih tinggi. Piala Asia U17 2026 diharapkan dapat menjadi platform bagi munculnya bintang-bintang sepak bola baru dari Asia.

Pertandingan antara Jepang dan Qatar menjadi salah satu pertandingan yang menarik untuk disaksikan, dengan aksi-aksi cepat, serangan-serangan berbahaya, dan gol-gol yang spektakuler. Kedua tim menunjukkan semangat juang yang tinggi dan berusaha memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Namun, pada akhirnya, Jepang berhasil keluar sebagai pemenang berkat performa yang konsisten dan strategi yang tepat. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Jepang untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di turnamen ini, dan mereka diharapkan dapat terus memberikan yang terbaik untuk meraih gelar juara.

Pertandingan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi Qatar, yang harus memperbaiki performa mereka jika ingin meraih hasil yang lebih baik di pertandingan-pertandingan selanjutnya





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Asia U17 2026 Jepang Qatar Maki Kitahara Kakeru Saito Sepak Bola U17 King Abdullah Sports City Timnas Jepang Pertandingan Grup B

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tantangan Timnas U17 Indonesia Menuju Piala Dunia U17 2026Timnas U17 Indonesia menghadapi tantangan berat untuk lolos ke Piala Dunia U17 2026 setelah hasil kurang memuaskan di ASEAN U17 Championship 2026 dan evaluasi dari media Vietnam.

Read more »

Timnas U17 Indonesia Menang 4-0 atas Timor Leste di ASEAN U17 Championship 2026Timnas U17 Indonesia meraih kemenangan 4-0 atas Timor Leste dalam laga pertama babak penyisihan Grup A ASEAN U17 Championship 2026. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto dan asisten Dwi Prio Utomo mempersiapkan tim untuk menghadapi lawan berat seperti China, Qatar, dan Jepang. Pengamat Bung Kesit menyebutkan tantangan besar bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025 dan 2026, meski tim menunjukkan performa bagus di Piala Asia sebelumnya.

Read more »

Timnas U17 Indonesia Menghadapi Tantangan Berat dalam Persiapan Piala Asia U17 2026Timnas U17 Indonesia menghadapi tantangan berat dalam persiapan menghadapi Piala Asia U17 2026. Dalam laga ketiga babak penyisihan Grup A ASEAN U17 Championship 2026, tim berhadapan dengan Vietnam dan berakhir dengan skor 0-0. Pengamat sepak bola, Rizal Pahlevi, memberikan analisis mendalam tentang kondisi tim saat ini, termasuk peningkatan performa pertahanan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, faktor ekonomi dan dinamika sosial juga menjadi sorotan.

Read more »

Mathew Baker Sebut Timnas U17 Indonesia Berpeluang Lolos Piala Dunia U17 2026Mathew Baker menilai Timnas U17 Indonesia memiliki modal untuk lolos ke Piala Dunia U17 2026.

Read more »

Mathew Baker: Timnas Indonesia U17 Punya Peluang Lolos ke Piala Dunia 2026Bek timnas U17 Indonesia, Mathew Baker, optimistis skuad Garuda Muda mampu lolos ke Piala Dunia U17 2026 dengan kerja keras, disiplin, dan kebersamaan di Piala Asia U17.

Read more »

Timnas U17 Indonesia Raih Kemenangan dan Hasil Imbang di Kualifikasi Piala Asia U17 2026Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan China dengan skor 1-0 dan bermain imbang 0-0 melawan Vietnam dalam babak penyisihan grup. Keanu Sanjaya, Noah Leo Duvert, dan Putu Ekayana juga bermain di laga melawan Timor Leste dengan skor 4-0.

Read more »