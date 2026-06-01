Pertandingan uji coba sepak bola antara Jepang dan Islandia di Tokyo pada 31 Mei 2026 menjadi ajang pertama penerapan aturan baru pergantian pemain yang ketat. Aturan tersebut memaksa pemain yang diganti keluar lapangan dalam waktu tertib, dan pelanggaran oleh Islandia menyebabkan mereka harus bermain dengan 10 pemain. Jepang memanfaatkan situasi itu dengan gol Kiken Ogawa untuk memenangkan pertandingan 1-0, sekaligus menjadi tim pertama yang mendapat manfaat langsung dari aturan baru ini dalam laga internasional.

Laga uji coba antara Jepang dan Islandia yang digelar Minggu (31/5/2026) di Stadion Nasional, Tokyo, Jepang menghadirkan kejadian menarik yang menjadi sorotan pencinta sepak bola dunia.

Pertandingan yang menjadi persiapan sebelum Piala Dunia 2026 tidak hanya menyajikan duel antarnegara, tetapi juga menjadi salah satu ajang penerapan aturan baru yang dipersiapkan untuk kompetisi internasional mendatang, termasuk Piala Dunia. Aturan baru tersebut mengatur mekanisme pergantian pemain dengan ketat, di mana pemain yang diganti wajib segera keluar dari lapangan dalam batas waktu tertentu untuk menghindari pelanggaran. Dalam pertandingan ini, kejadian krusial terjadi ketika Kristian Hlynsson dari Islandia ditarik keluar oleh pelatihnya.

Namun, proses Hlynsson meninggalkan lapangan berlangsung lebih dari 10 detik, melanggar aturan percobaan yang diterapkan. Karena pelanggaran tersebut, Islandia terpaksa bermain dengan 10 pemain selama beberapa saat, meningkatkan tekanan untuk tim itu. Jepang memanfaatkan kesempatan tersebut dengan meningkatkan serangan dan akhirnya berhasil memecah kebuntuan melalui gol semata wayang yang diciptakan oleh Koki Ogawa. Gol tersebut tercipta ketika Islandia masih belum dapat memasukkan pemain penggantinya ke lapangan akibat dari situasi sebelumnya.

Keunggulan 1-0 untuk Jepang akhirnya bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Jepang menjadi tim pertama yang langsung meraih keuntungan dari penerapan aturan baru pergantian pemain dalam laga internasional. Pertandingan ini tidak hanya berfungsi sebagai persiapan tim untuk Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi bagian penting dari evaluasi aturan yang akan digunakan di kompetisi level dunia. Pelatih dan ofisial dari kedua tim memberikan komentaratarangan positif terhadap pelaksanaan aturan baru meskipun ada kejadian yang tidak diharapkan seperti pelanggaran oleh Islandia.

Mereka menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan untuk menjaga fair play dan kelancaran permainan. Laga uji coba ini juga menjadi先進 (maju) dalam menguji teknologi pendukung pengambilan keputusan seperti VAR yang terkait dengan prosedur pergantian pemain. Diharapkan, hasil dari eksperimen aturan ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan sepak bola global di masa depan. Keseluruhan pertandingan berjalan dengan sempurna di bawah pengawasan wasit dan tim konkresi setelah aturan baru diterapkan secara konsisten.

Para penonton yang hadir di Stadion Nasional Tokyo serta jutaan penonton global melalui siaran langsung menyaksikan bagaimana aturan baru dapat mempengaruhi dinamika permainan secara signifikan. Kemenangan Jepang 1-0 atas Islandia dalam laga uji coba ini menjadi bagian sejarah sebagai contoh nyata dampak langsung dari perubahan aturan pergantian pemain dalam sepak bola modern





