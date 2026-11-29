Pemerintah Jepang resmi mempertimbangkan kapal selam bertenaga nuklir dalam revisi dokumen keamanan untuk memperkuat serangan balas melawan ancaman regional.

Pemerintah Jepang mengumumkan rencana strategis untuk menambahkan Kapal Selam Bertenaga Nuklir ke dalam daftar prioritas pertahanan nasional. Langkah kontroversial ini akan diintegrasikan ke dalam tiga dokumen keamanan utama negara, yang direncanakan untuk direvisi dan disahkan pada akhir tahun 2026.

Mekanisme Revisi Dokumen Keamanan

Seorang pejabat pemerintah Jepang mengonfirmasi bahwa keputusan akhir mengenai pengadaan kapal selam bertenaga nuklir akan dicantumkan dalam dokumen kebijakan pertahanan. Pemerintah menyatakan bahwa mereka "mulai mempertimbangkan" dan telah "mencapai kesimpulan" terkait rencana studi pengembangan kapal perang tersebut. Rumusan resmi dalam dokumen-dokumen tersebut akan diselesaikan setelah menelaah usulan dari panel ahli serta hasil diskusi di internal Partai Demokrat Liberal yang berkuasa.

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Keunggulan Strategis Kapal Nuklir

Kapal selam bertenaga nuklir menawarkan keunggulan operasional yang signifikan dibandingkan kapal selam bertenaga diesel yang saat ini dimiliki Jepang. Kapal tersebut mampu bertahan lebih lama di bawah permukaan air dan melaju lebih cepat, sehingga sulit dideteksi oleh musuh. Sistem ini juga dapat dilengkapi dengan peluncur vertikal untuk rudal jarak jauh, yang dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan serangan balasan Jepang dalam menghadapi ancaman militer regional yang semakin meningkat.

Posisi Pejabat Pemerintah Jepang

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Kekhawatiran Publik dan Penolakan Ahli

Dampak Nyata dan Langkah Masyarakat Sipil

>Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi telah berulang kali menyatakan bahwa Jepang "tidak akan menutup kemungkinan apa pun" dalam diskusi mengenai pengadaan kapal selam bertenaga nuklir. Pada Oktober 2026, Perdana Menteri Sanae Takaichi menyampaikan kepada parlemen bahwa pemerintah akan mempertimbangkan secara serius kemungkinan bagi Pasukan Bela Diri untuk memperoleh kapal selam semacam itu, dengan cara yang "konkret dan realistis." Pernyataan tegas dari para pemimpin tertinggi ini menunjukkan konsistensi kebijakan pemerintah dalam memperluas kapasitas pertahanan laut.>Kecenderungan pemerintah Jepang untuk mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir telah menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan masyarakat dan komunitas internasional. Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan di Tokyo bulan lalu, sejumlah pakar nuklir dan aktivis perdamaian Jepang menyatakan bahwa bagi Jepang, yang selama ini berpegang teguh pada "kebijakan yang semata-mata berorientasi pada pertahanan", pengadaan kapal selam bertenaga nuklir tidak hanya akan menimbulkan tantangan dari sisi kebijakan, keuangan, dan keselamatan nuklir, tetapi juga akan sangat merusak lingkungan keamanan regional serta rezim nonproliferasi nuklir internasional.>Sebagai bentuk perlawanan terhadap rencana pemerintah tersebut, sejumlah kelompok masyarakat Jepang baru-baru ini menyerahkan petisi dengan 47.000 tanda tangan kepada Kementerian Pertahanan. Petisi tersebut menyatakan penolakan terhadap pengadaan kapal selam bertenaga nuklir serta menyerukan pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut secara total. Langkah ini mencerminkan divergensi pendapat yang tajam antara strategi pertahanan pemerintah yang lebih agresif dengan keinginan publik untuk menjaga stabilitas dan keamanan tanpa eskalasi nuklir di kawasan Asia Timur.