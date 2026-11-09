Jens Wissing Siapkan Hapus Tiga Pemain Kunci Al-Ittihad di Transfer Januari

Pelatih Jens Wissing targetkan pelepasan Saleh Al-Shehri, Muadh Faqihi, dan Hamed Al-Ghamdi demi重塑 skuad Al-Ittihad sesuai visi tekniknya di musim dingin.

Pelatih kepala Jens Wissing dari klub Al-Ittihad telah mulai menyusun rencana strategis untuk melakukan perubahan signifikan pada skuad during periode transfer musim dingin. Wissing memiliki target jelas untuk mereformasi tim demi menyesuaikan performa dengan visi teknis dan kebutuhan taktis yang ia inginkan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang klub untuk membangun kembali kekuatan tim agar lebih kompetitif di berbagai ajang.

Menurut sumber terpercaya yang dekat dengan manajemen Al-Ittihad, Jens Wissing diperkirakan akan melepaskan setidaknya tiga pemain utama pada bulan Januari. Langkah pelepasan ini diambil dengan tujuan strategis untuk mengosongkan slot dalam daftar pemain. Hal tersebut memberikan ruang bagi departemen sepak bola untuk mendatangkan pemain baru yang memiliki kapabilitas tinggi. Pemain baru tersebut diharapkan mampu memenuhi tuntutan teknis dan disiplin taktis yang ditetapkan oleh sang pelatih asal Jerman.

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Strategi Penggantian Penyerang Ujung Tombak

Salah satu fokus utama dalam strategi perubahan skuad ini adalah posisi penyerang. Penyerang asal Arab Saudi, Saleh Al-Shehri, saat ini menjadi kandidat terbesar untuk hengkang dari klub pada periode Januari. Keputusan ini didasari oleh permintaan spesifik Jens Wissing yang menginginkan kehadiran seorang striker yang lebih muda. Wissing menilai bahwa dinamika permainan saat ini memerlukan energi dan mobilitas yang lebih tinggi dari lini depan. Oleh karena itu, penggantian Al-Shehri dianggap sebagai langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas serangan.

Laporan Teknis dan Nama Pemain Lainnya

Jens Wissing dijadwalkan untuk menyerahkan laporan teknis resmi kepada manajemen klub dalam beberapa hari ke depan. Dokumen penting ini akan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap performa setiap pemain yang saat ini berada di skuad. Selain itu, laporan tersebut juga akan memuat rekomendasi resmi mengenai masa depan para pemain di klub. Berdasarkan informasi yang diterima, laporan teknis tersebut kemungkinan besar akan menyoroti nasib dua pemain lainnya, yaitu Muadh Faqihi dan Hamed Al-Ghamdi.

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Ketiga nama tersebut, yakni Saleh Al-Shehri, Muadh Faqihi, dan Hamed Al-Ghamdi, kini berada dalam posisi yang rentan. Mereka diprediksi akan menjadi kandidat paling menonjol untuk meninggalkan tim Al-Ittihad pada bulan Januari. Meskipun demikian, situasi ini masih bersifat dinamis. Status ketiga pemain tersebut dapat berubah jika ada perkembangan baru atau analisis tambahan dari tim pelatih yang mengubah perhitungan strategis. Manajemen klub akan mempertimbangkan seluruh aspek sebelum mengambil keputusan final terkait pelepasan pemain.

Dampak Kompetisi dan Langkah Selanjutnya

Keputusan untuk meregenerasi skuad ini diambil di tengah tekanan kompetisi yang sangat ketat. Al-Ittihad saat ini terlibat dalam persaingan sengit untuk meraih gelar juara di beberapa turnamen bergengsi. Fokus utama kompetisi meliputi Liga Champions Asia Elite dan Liga Roshn Pro. Prestasi di kedua ajang tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan musim bagi klub. Dengan demikian, perekrutan elemen-elemen baru yang berkualitas tinggi menjadi hal yang mendesak.

Upaya merekrut pemain baru ini bertujuan untuk memastikan klub dapat meraih kesuksesan yang selama ini dinantikan oleh manajemen dan para pendukung. Perubahan struktural pada skuad diharapkan dapat memberikan daya saing yang lebih unggul di kancah regional dan internasional. Seluruh proses perencanaan transfer akan terus dipantau ketat oleh Jens Wissing dan dewan direksi. Hasil dari perubahan skuad ini akan menentukan arah prestasi klub di paruh kedua musim berjalan.