Jennifer Coppen Hadir di Resepsi Pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi, Berbagi Kebahagiaan

Jennifer Coppen hadir di resepsi pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi dengan rasa bahagia yang meluap. Ia merasa senang bisa menyaksikan momen spesial ini setelah berteman lama dengan Syifa. Jennifer juga memuji kemandirian pasangan tersebut dan menyebut mereka sebagai pasangan inspiratif. Ia hadir sendiri tanpa ditemani anaknya atau kekasihnya, Justin Hubner, yang sedang sibuk dengan pertandingan di luar negeri.

'Saya sangat senang bisa hadir di acara pernikahan El Rumi dan Syifa. Sudah lama saya berteman dengan Syifa, jadi melihatnya sampai di tahap ini membuat saya sangat gembira,' kata Jennifer Coppen di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Minggu (26/4/2026).

'Melihat betapa bahagianya Syifa. Mereka berdua tampak sangat cantik, bahagia, dan saling mencintai. Saya hanya berdoa yang terbaik untuk mereka,' ia menambahkan. Sebagai sahabat dekat, Jennifer telah menyaksikan perjalanan cinta Syifa sejak awal hingga akhirnya sampai di pelaminan.

Ia merasa lega karena Syifa menemukan pasangan yang tepat.

'Perjalanan mereka tidaklah mudah. Saya ikut mengikuti mereka sejak awal berhubungan hingga akhirnya menikah. Saya sangat senang Syifa akhirnya menemukan orang yang tepat,' ujarnya. Jennifer juga mengakui pernah mendengar kabar bahwa pesta pernikahan El Rumi dan Syifa dibiayai sendiri oleh kedua mempelai.

Ia memuji kemandirian pasangan tersebut dan menyebut mereka sebagai pasangan inspiratif yang patut dijadikan contoh oleh generasi muda.

'Mereka benar-benar inspiratif. Mereka membiayai pernikahan mereka sendiri, dan itu sangat mengesankan. Saya yakin mereka akan menjadi contoh bagi banyak orang,' kata Jennifer. Hadir di resepsi pernikahan, Jennifer tampil memukau dengan gaya yang elegan namun tetap terlihat santai.

Ia tidak menggunakan aksesoris yang terlalu berlebihan, namun tetap terlihat cantik dan rapi. Ia hadir sendiri tanpa ditemani anaknya, Kamari, atau kekasihnya, pesepakbola Justin Hubner.

'Justin masih sibuk dengan pertandingan di luar negeri, jadi dia tidak bisa datang,' kata Jennifer.





