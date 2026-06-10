Jenis-Jenis Akta Kelahiran di Indonesia

Dokumen resmi yang diterbitkan negara sebagai bukti sah mengenai identitas seseorang sejak lahir.

Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan negara sebagai bukti sah mengenai identitas seseorang sejak lahir. Dokumen ini memuat informasi penting, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, identitas orangtua, hingga status kewarganegaraan dan status perdata seseorang.

Jenis akta kelahiran ini bergantung pada status perkawinan orangtua maupun kondisi tertentu yang melatarbelakangi kelahiran anak tersebut. Dilansir dari unggahan resmi Instagram Dukcapil Kemendagri, Selasa (9/6/2026), berikut beberapa jenis akta kelahiran yang berlaku di Indonesia: Akta kelahiran sah diterbitkan bagi anak yang lahir dari pasangan suami istri yang perkawinannya sah secara agama dan tercatat secara resmi oleh negara. Sementara itu, akta kelahiran tidak sah diterbitkan bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum negara.

Dalam dokumen tersebut, hanya nama ibu kandung yang dicantumkan. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selain itu, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 juga mengatur bahwa apabila tidak terdapat bukti perkawinan orangtua yang sah, maka akta kelahiran diterbitkan atas nama ibu. Karena itu, setiap anak dianjurkan memiliki akta kelahiran sejak dini agar hak-hak sipilnya diakui oleh negara.

Mulai dari pendaftaran sekolah, pembuatan kartu identitas, pengurusan paspor, pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan melamar pekerjaan. Karena itu, setiap anak dianjurkan memiliki akta kelahiran sejak dini agar hak-hak sipilnya diakui oleh negara





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Akta Kelahiran Jenis-Jenis Akta Kelahiran Hukum Dokumen Resmi

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