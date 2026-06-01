Kabar削皮: Mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu wafat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Pemerintah melalui Bakom RI membantah isu Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke Italia dalam lawatan ke Prancis Mei 2026. Mantan KSAL Ade Supandi mengingat kontribusi Ryamizard dalam pengembangan kapal latih KRI Dewaruci dan KRI Bima Suci.

Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meninggal dunia pada Minggu 31 Mei 2026 pukul sekitar pukul 14.03 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. Ia menyatakan bahwa jenazah Ryamizard saat itu dalam proses menuju ke rumah duka untuk dilakukan pemulasan. Sebelumnya, juga menyebutkan bahwa mantan Menteri Pertahanan berusia 76 tahun tersebut wafat karena sakit. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari memberikan klarifikasi terkait isu kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke negara lain selama lawatan ke Prancis.

Qodari membantah keras anggapan bahwa Presiden akan menambahkan tujuan kunjungan ke Italia atau negara lain lainnya dalam itinerary resmi yang dijadwalkan untuk 26 hingga 29 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa agenda resmi hanya mencakup kunjungan ke Prancis dan tidak ada rencana tambahan. Klarifikasi tersebut disampaikan dengan merujuk pada keterangan earlier yang diberikan Menteri Luar Negeri Sugiono sebulan sebelumnya, sehingga pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah dikenal sejak lama dan menjadi agenda khusus tanpa tambahan negara tujuan.

Reaksi turut berduka juga datang dari mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) TNI Ade Supandi. Ia mengaku kehilangan sosok Ryamizard yang pernah bekerja sama erat ketika Ryamizard menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan dirinya sebagai KSAL. Ade Supandi mengingat salah satu momen penting adalah perencanaan penggantian KRI Dewaruci dengan KRI Bima Suci. Ia menilai dukungan Ryamizard melalui peran sebagai Menhan sangat berarti untuk keberlangsungan program pembinaan kapal latih yang menjadi dasar peningkatan skill dan keterampilan perwira maritim.

Kehadiran kapal latih, kata Ade, adalah komponen penting dalam pembinaan profesionalitas Angkatan Laut, sebuah fundamentals yang sempre didukung penuh oleh Ryamizard saat masa dinasnya. Secara keseluruhan, kabar wafatnya Ryamizard Ryacudu menandai hilangnya salah satu pahlawan nasional yang memiliki kontribusi signifikan bagi pertahanan Indonesia. Dalam karier militernya, ia pernah menjabat sebagai KSAL, Menhan, dan memiliki peran strategis dalam modernisasi keradiman laut. Di sisi lain, isu perjalanan presiden juga mendapat penegasan pemerintah untuk menghindari spekulasi yang dapat mengganggu agenda diplomasi.

Kedua berita ini menunjukkan dinamika antara informasi duka yang perlu diresmikan dan klarifikasi kebijakan yang harus disampaikan secara tepat kepada publik





