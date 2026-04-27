Jenderal Dudung Abdurachman: Perjalanan Hidup dan Dedikasi pada TNI AD

Profil Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAD yang dikenal tegas, pekerja keras, dan memiliki perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Artikel ini mengulas karier militernya, kepemimpinannya, serta kontribusinya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD ) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin Apel Gelar Kesiapsiagaan TNI Angkatan Darat di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Rabu, 26 Oktober 2022.

Apel ini menjadi momentum penting untuk menekankan enam hal krusial yang menjadi perhatian khusus bagi seluruh jajaran TNI AD dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Jenderal Dudung, lahir di Bandung pada 19 November 1965, dikenal sebagai sosok pemimpin yang pekerja keras, tegas dalam mengambil keputusan, dan memiliki kedekatan yang kuat dengan keluarganya. Perjalanan hidupnya penuh dengan perjuangan dan ketekunan, dimulai dari masa kecil yang serba kekurangan.

Kehilangan ayahnya akibat penyakit liver pada tahun 1981 menjadi titik balik yang memaksanya untuk menjadi tulang punggung keluarga. Dudung muda tak kenal lelah berkeliling asrama, menjajakan kue, kerupuk, nasi, dan terasi buatan ibunya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas ini ia lakukan dengan gigih hingga menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain berjualan, Dudung juga menyambi sebagai loper koran setiap pagi buta.

Pukul 4 pagi, ia sudah bergegas dari rumahnya di kawasan Cikabundung untuk mengambil koran dari Pak Mulyono, lalu mengantarkannya kepada pelanggan. Namun, sebelum menyerahkan koran, ia selalu menyempatkan diri untuk membaca berita terkini, menumbuhkan wawasan dan pengetahuannya. Keinginannya untuk menjadi seorang tentara berawal dari pengalaman unik saat mengantarkan kue klepon dagangan ibunya ke lingkungan Komando Daerah Militer (Kodam) dekat rumahnya. Pertemuannya dengan prajurit TNI saat itu membangkitkan semangat dan cita-citanya untuk mengabdi kepada negara.

Karier militer Jenderal Dudung Abdurachman dimulai setelah lulus SMA, di mana ia memutuskan untuk mendaftar di Akademi Militer (Akabri) Darat dan menjalani pendidikan yang intensif hingga tahun 1988. Pendidikan tersebut mengantarkannya meraih pangkat letnan dua, menjadi langkah awal dalam perjalanan panjangnya di dunia militer. Sejak saat itu, kariernya terus menanjak dengan berbagai penugasan dan jabatan strategis.

Ia pernah menjabat sebagai Dandim 0406/Musi Rawas, Dandim 0418/Palembang, Aspers Kasdam VII/Wirabuana (2010-2011), Danrindam II/Sriwijaya (2011), Dandenma Mabes TNI, Wagub Akmil (2015-2016), Staf Khusus KSAD (2016-2017), Waaster Kasad (2017-2018), Gubernur Akmil (2018-2020), Pangdam Jaya, sebelum akhirnya mencapai puncak kariernya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Jabatan Pangdam Jaya menjadi sorotan publik, terutama setelah ia dengan tegas memerintahkan prajurit untuk mencopot baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Syihab.

Tindakan ini didasari pada keyakinannya bahwa baliho-baliho tersebut melanggar aturan yang berlaku. Meskipun sebelumnya sempat diturunkan oleh petugas Satpol PP, baliho-baliho itu kembali dipasang. Jenderal Dudung menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Ia mengingatkan agar ormas maupun pihak lain tidak sembarangan memasang baliho tanpa memperhatikan aturan yang berlaku, seperti pembayaran pajak dan penentuan lokasi yang sesuai.

'Kalau siapapun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar,' tegasnya. Selain fokus pada tugas pokok TNI, Jenderal Dudung Abdurachman juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Beliau pernah berkolaborasi dengan penyanyi Fajar Sadboy untuk merilis lagu religi berjudul 'Jangan Lupa Berdoa', yang menekankan pentingnya kekuatan doa dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini menunjukkan kepeduliannya terhadap nilai-nilai spiritual dan moral. Beliau juga terlibat dalam pembahasan pertahanan dan keamanan bersama Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks. Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat strategi pertahanan negara dan menjaga stabilitas keamanan nasional. Jenderal Dudung Abdurachman adalah contoh pemimpin militer yang tidak hanya berdedikasi tinggi terhadap tugas negara, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan nilai-nilai luhur bangsa.

Perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan dan ketekunan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk meraih cita-cita dan mengabdi kepada negara. Beliau menunjukkan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, seseorang dapat mencapai puncak kesuksesan dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Kesiapsiagaan TNI AD yang terus ditingkatkan di bawah kepemimpinannya menjadi jaminan bagi keamanan dan kedaulatan Indonesia





