Polri berhasil identifikasi jenazah pertama korban kebakaran PT FAM di Serang melalui rekonsiliasi data. Proses identifikasi 26 korban berlanjut dengan tes DNA di laboratorium Pusdokkes.

Polri berhasil mengidentifikasi satu dari 26 kantong jenazah korban kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia yang terjadi di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Identifikasi tersebut menandai langkah awal dalam proses pemulihan dan pengembalian jenazah kepada keluarga besar korban yang menantikan kabar terbaru dengan penuh harap.

Mekanisme Identifikasi Jenazah Pertama

Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Kapusdokkes Polri, Brigjen Pol Nariyana, menegaskan bahwa jenazah pertama yang berhasil diidentifikasi adalah pria berusia 31 tahun bernama Muhammad Ma'rupin. Korban ini merupakan warga asli Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang yang bekerja di pabrik tersebut dan dinyatakan telah meninggal dunia akibat tragedi tersebut.

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Proses pengesahan identitas tersebut dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi data yang ketat antara data postmortem atau data medis setelah kematian dan data antemortem atau data sebelum kejadian. Rapat rekonsiliasi ini menjadi krusial untuk memastikan keakuratan hasil identifikasi sebelum jenazah diserahkan kepada keluarga.

Brigjen Pol Nariyana menjelaskan bahwa dari kantong jenazah dengan kode PM1-009-RSB, tim pendugaan identitas atau DVI menemukan beberapa data sekunder medis yang signifikan. Data tersebut mencakup jenis kelamin laki-laki, perkiraan usia sekitar 31 tahun, serta kondisi gigi yang unik.

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Di samping data biologis, bukti fisik properti korban juga menjadi penentu utama dalam proses identifikasi ini. Barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian meliputi telepon genggam, jam tangan, dokumen STNK, dan ikat pinggang yang semuanya cocok dengan nomor antemortem 015 atas nama Muhammad Ma'rupin.

Status Jenazah dan Operasi Tim Gabungan

Pengurusan logistik jenazah korban pertama ini ditangani secara resmi oleh otoritas kepolisian untuk memastikan penghormatan dan keamanan selama transfer. Brigjen Pol Nariyana mengonfirmasi bahwa jenazah almarhum beserta seluruh properti pribadinya akan diserahkan dan diantar ke rumah duka pada malam hari itu juga.

Operasi pengantaran jenazah menggunakan fasilitas ambulans khusus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Polda Banten. Langkah ini diambil untuk menjamin rantai keamanan dan kenyamanan selama perjalanan dari fasilitas medis ke tempat tinggal keluarga, sesuai dengan protokol standar yang diterapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tim gabungan yang menangani kasus ini bekerja dengan sangat intensif sejak Minggu tanggal 22 November hingga Selasa tanggal 24 November. Kelompok kerja ini terdiri dari perwakilan DVI Pusdokkes Polri, DVI Biddokkes Polda Banten, serta perwakilan organisasi profesi seperti PDFI Cabang Banten dan PDGI Cabang Serang.

Selama periode pemeriksaan tersebut, tim gabungan menerima dan melakukan pemeriksaan awal terhadap total 26 kantong jenazah. Upaya ini menunjukkan kapasitas respons cepat dan koordinasi antar institusi untuk menangani krisis kemanusiaan besar yang melibatkan banyak korban jiwa sekaligus.

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Proses Tes DNA dan Data Orang Hilang

Sisa 25 kantong jenazah yang belum teridentifikasi saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan DNA tingkat lanjut di Laboratorium Pusdokkes Polri. Analisis genetik ini diperlukan untuk memastikan kecocokan dengan data keluarga korban yang belum dapat dikonfirmasi hanya melalui pemeriksaan fisik atau dokumen pribadi.

Brigjen Pol Nariyana memberikan estimasi waktu yang cukup spesifik mengenai kelanjutan proses identifikasi massal tersebut. Ia menyatakan bahwa hasil tes DNA diperkirakan dapat keluar dalam jangka waktu tiga hingga empat hari ke depan dari awal pemeriksaan intensif.

Wakapolda Banten, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho, memberikan konteks tambahan mengenai skala krisis yang sedang dihadapi oleh tim penanggulangan. Berdasarkan laporan resmi yang diterima oleh tim DVI Biddokkes Polda Banten, tercatat sebanyak 31 orang dilaporkan hilang sejak terjadinya kebakaran.

Ketidaksesuaian antara jumlah jenazah yang ditemukan sebanyak 26 orang dengan jumlah laporan orang hilang sebanyak 31 orang mengindikasikan masih adanya korban yang belum ditemukan atau jenazah yang belum berhasil dievakuasi. Tim DVI akan terus melakukan pencarian dan identifikasi untuk menutup celah data tersebut.