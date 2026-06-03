Jembatan Perintis Garuda Merah Putih di Maros Resmi Diresmikan, Wujud Kepedulian Negara

Pembangunan Jembatan Perintis Garuda Merah Putih di Maros rampung dan diresmikan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Jembatan ini dibangun untuk mengatasi risiko bahaya menyeberangi sungai yang selama ini dihadapi warga Tompobulu, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung perekonomian lokal melalui potensi wisata. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara TNI Kodam XIV/Hasanuddin, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Jembatan Perintis Garuda Merah Putih di Maros telah resmi diresmikan sebagai wujud konkret kepedulian negara terhadap peningkatan kualitas hidup dan aksesibilitas warga. Proyek vital ini dirancang untuk mengatasi tantangan mobilitas yang lama dihadapi masyarakat setempat, khususnya di wilayah Tompobulu, di mana sebelumnya menyeberangi sungai membawa risiko tinggi, terutama saat musim hujan.

Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko menegaskan bahwa jembatan ini merupakan bukti nyata komitmen negara dalam menyediakan infrastruktur dasar yang aman. Ia melaporkan bahwa selama ini warga, termasuk anak-anak dan ibu-ibu, harus menghadapi bahaya besar saat menyeberangi sungai. Dengan kehadiran jembatan, diharapkan risiko tersebut dapat dieliminasi, memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh communauté.

Pangdam juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada prajurit dan warga yang telah gotong royong menyelesaikan proyek ini, menekankan pentingnya kemanunggalan TNI-rakyat dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung. Bupati Maros, Chaidir Syam, mengucapkan terima kasih kepada Pangdam XIV/Hasanuddin dan seluruh jajaran TNI atas kerja keras mereka. Ia menegaskan bahwa jembatan ini sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Tompobulu. Jembatan tidak hanya mempermudah mobilitas sehari-hari, tetapi juga memperlancar akses pendidikan bagi anak-anak dan mempercepat distribusi hasil pertanian.

Selain itu, proyek ini diharapkan dapat membuka peluang pengembangan potensi wisata di kawasan tersebut, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian lokal. Keberhasilan pembangunan Jembatan Perintis Garuda Merah Putih menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan partisipasi aktif masyarakat, dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi proyek pembangunan serupa di seluruh Indonesia





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Jembatan Perintis Garuda Merah Putih Maros TNI Infrastruktur Aksesibilitas

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