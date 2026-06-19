Jemaah Salat Subuh di Puncak Jabal Nur Dekat Gua Hira, Mekkah

Sejumlah umat Islam menziarahi Gua Hira di puncak Jabal Nur, Mekkah, Arab Saudi, dan melaksanakan shalat Subuh berjamaah pada 18 Juni 2026. Momen spiritual itu berlangsung dekat lokasi pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menciptakan suasana yang haru dan penuh keheningan sementara cahaya fajar menyelimuti Kota Makkah.

Pada 18 Juni 2026, sejumlah jemaah haji dan umat Islam dari berbagai negara menghadiri Gua Hira yang terletak di puncak Jabal Nur , Mekkah , Arab Saudi.

Mereka melakukan ziarah ke situs bersejarah ini yang dikenal sebagai tempat pertama kali wahyu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tim Media Center Haji mencatat kehadiran belasan jemaah yang menapaki jalur pendakian menuju gua sambil menikmati suasana fajar yang teduh dan panorama kota suci dari ketinggian. Di puncak yang tenang, mereka melaksanakan shalat Subuh berjamaah dengan khusyuk, diiringi angin sejuk yang bertiup lembut.

Momen spiritually charged itu mengingatkan pada momen historis lebih dari 14 abad silam, ketika pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad yang saat itu berusia 40 tahun menerima wahyu pertama berupa Surat Al-'Alaq ayat 1-5 dari Allah SWT melalui Malaikat Jibril. Gua Hira yang则应 dengan ruang terbatas di lereng gunung justru menjadi titik awal turunnya risalah kenabian yang mengubah perjalanan umat manusia.

Dalam riwayat, Nabi SAW digambarkan sangat terkejut dan takut ketika malaikat Jibril pertama kali mengejarnya di gua tersebut, membuat tubuhnya menggigil. Setelah shalat, jemaah memanfaatkan waktu untuk berdoa dan berfoto keindahan alam di sekitar Gua Hira. Dari ketinggian, hamparan Kota Makkah tampak jelas, termasuk Menara Zamzam yang berdiri megah dekat Masjidil Haram. Kegiatan ini tidak hanya sekadar ziarah kursus, tapi juga refleksi spiritual mendalam tentang lautan kisah kenabian yang berawal dari📍





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Gua Hira Jabal Nur Shalat Subuh Wahyu Mekkah Haji

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