Jemaah Haji Sumsel Diimbau Hindari Makanan Pedas dan Bersoda Jelang ke Tanah Suci

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan dan PPIH mengimbau jemaah haji untuk menjaga kesehatan lambung dengan menghindari makanan pedas dan minuman bersoda selama penerbangan menuju Tanah Suci. Rendang akan diganti dengan olahan ayam atau ikan, dan jemaah disarankan memperbanyak minum air putih.

Menjelang puncak ibadah haji, ribuan jemaah dari Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersiap menuju Tanah Suci mendapatkan imbauan penting terkait pola makan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang juga merangkap sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Bapak Trisnawarman, menekankan secara khusus pentingnya menjaga kondisi fisik prima selama perjalanan yang panjang dan padat aktivitas.

Imbauan utama yang diberikan adalah untuk secara tegas menghindari konsumsi makanan pedas yang berlebihan dan minuman bersoda. Fokus utama adalah memilih menu makanan yang bersahabat dengan lambung, guna memastikan kenyamanan maksimal selama penerbangan yang notabene memakan waktu berjam-jam menuju Arab Saudi. Langkah antisipatif ini diambil oleh PPIH dengan mengeluarkan peraturan resmi yang membatasi penyajian makanan dengan cita rasa yang terlalu asam, pedas yang menyengat, serta minuman yang mengandung karbonasi atau bersoda. Keputusan ini didasari oleh pertimbangan matang untuk menekan sekecil mungkin potensi terjadinya gangguan pencernaan yang dapat secara signifikan mengganggu mobilitas dan kenyamanan para jemaah ketika berada di dalam pesawat. Bapak Trisnawarman secara gamblang menjelaskan bahwa tim PPIH telah melakukan evaluasi mendalam terhadap beberapa jenis hidangan yang berpotensi tinggi memicu masalah perut. Salah satu contoh konkret yang diungkapkan adalah hidangan ikonik Indonesia, rendang. Setelah melalui kajian, diputuskan bahwa penyajian rendang akan digantikan dengan pilihan sumber protein lain yang dianggap lebih aman bagi lambung. "Makanan seperti rendang yang cenderung pedas tidak dianjurkan untuk dikonsumsi selama penerbangan. Kami merekomendasikan penggantinya dengan olahan daging ayam atau ikan yang lebih aman bagi perut agar jemaah tidak perlu bolak-balik ke toilet saat di udara," ungkap Bapak Trisnawarman saat ditemui di Asrama Haji, pada hari Jumat, 17 April 2026. Selain fokus pada pembatasan makanan, imbauan juga diperluas hingga pada minuman. Konsumsi kopi secara berlebihan juga akan dibatasi. Sebaliknya, para jemaah sangat disarankan untuk meningkatkan asupan air putih. Air putih menjadi pilihan utama untuk menjaga hidrasi tubuh agar tetap optimal, selain itu, susu dan teh juga direkomendasikan sebagai alternatif minuman yang menyehatkan. Ketersediaan air yang cukup sangat krusial untuk mencegah dehidrasi, terutama dalam lingkungan kabin pesawat yang kering. Jemaah diingatkan bahwa menjaga kesehatan pencernaan dan hidrasi tubuh adalah fondasi penting untuk dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan khusyuk dan lancar, tanpa terganggu oleh masalah kesehatan yang sebenarnya dapat dihindari dengan sedikit penyesuaian pola makan dan minum sebelum dan selama perjalanan. Perhatian terhadap detail-detail kecil seperti ini menunjukkan keseriusan penyelenggara dalam memastikan setiap jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan optimal, terhindar dari risiko penyakit ringan yang berpotensi merembet menjadi lebih serius. Dengan demikian, persiapan mental dan fisik yang matang, termasuk dalam hal asupan nutrisi, menjadi kunci keberhasilan ibadah haji yang mabrur dan penuh berkah. Para petugas haji terus berupaya memberikan informasi dan dukungan terbaik bagi seluruh jemaah agar perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci berjalan lancar dan penuh makna, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan kembali ke Tanah Air. Dukungan komprehensif ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan, akomodasi, hingga bimbingan manasik. Upaya pencegahan dini melalui imbauan kesehatan seperti ini merupakan salah satu wujud nyata dari pelayanan prima yang diberikan oleh PPIH kepada jemaah haji





Jemaah Haji Sumatera Selatan Kesehatan Haji Makanan Sehat Ibadah Haji

