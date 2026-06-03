Jemaah haji khusus Patuna melaksanakan ibadah umrah di Mekkah, Arab Saudi, setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Mayoritas jemaah menjalankan badal umrah, yaitu melaksanakan ibadah umrah atas nama orang lain.

Jemaah haji khusus Patuna yang saat ini berada di Mekkah , Arab Saudi , memanfaatkan waktu setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan melaksanakan ibadah umrah. Mayoritas jemaah menjalankan badal umrah, yaitu melaksanakan ibadah umrah atas nama orang lain, seperti anggota keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia maupun yang tidak dapat melaksanakan ibadah umrah karena kondisi kesehatan tertentu.

Sebelum melaksanakan umrah, jemaah Patuna juga mengikuti kegiatan ziarah ke sejumlah lokasi bersejarah di Kota Mekkah. Salah satunya adalah Jabal Tsur, yang dikenal sebagai tempat Rasulullah SAW bersembunyi bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq saat peristiwa hijrah dari Mekkah ke Madinah. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah umrah, rombongan jemaah Patuna dijadwalkan bertolak menuju Jeddah pada Jumat. Perjalanan dari Mekkah ke Jeddah ditempuh melalui jalur darat dengan waktu perjalanan sekitar lima hingga enam jam.

Dari Jeddah, jemaah akan melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta. Rombongan Patuna ini dijadwalkan menjadi kelompok terakhir yang kembali ke Indonesia pada Minggu. Di tengah rangkaian ibadah tersebut, jemaah mengingatkan pentingnya persiapan fisik bagi calon jemaah haji. Meski didukung fasilitas yang memadai, aktivitas ibadah di Tanah Suci tetap membutuhkan kondisi fisik yang prima karena tingginya intensitas perjalanan dan aktivitas berjalan kaki.

Sementara itu, suasana di Mekkah masih dipadati jemaah dari berbagai negara. Kepadatan terlihat di sejumlah lokasi ibadah, termasuk kawasan Masjidil Haram, meskipun puncak pelaksanaan ibadah haji telah berakhir





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Jemaah Haji Patuna Mekkah Arab Saudi Ibadah Umrah

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