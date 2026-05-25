Jemaah Haji Indonesia Bergerak Menuju Arafah Secara Bertahap pada 25 Mei 2026

Jemaah calon haji Indonesia mulai diberangkatkan secara bertahap menuju Arafah pada Senin 25 Mei 2026, bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Pergerakan ini menandai dimulainya rangkaian puncak ibadah haji yang menjadi fase paling penting dalam pelaksanaan haji tahun ini.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah Maria Ulfa Assegaf menegaskan bahwa seluruh jemaah diimbau menjaga kondisi fisik, mental, serta disiplin selama proses Armuzna. Ia menambahkan bahwa kepatuhan terhadap jadwal dan arahan petugas menjadi kunci utama agar perjalanan berjalan tertib dan aman. Menurut pernyataan Maria Ulfa Assegaf, saat ini memasuki hari ke tiga puluh empat operasional penyelenggaraan ibadah haji, sehingga jemaah haji Indonesia mulai bergerak menuju Arafah secara bertahap.

Pemerintah mengatur pergerakan dalam tiga gelombang untuk menghindari kepadatan dan mengurangi potensi kendala teknis. Setiap kloter memiliki waktu keberangkatan masing-masing, dengan gelombang pertama dimulai pada pukul 16.30 waktu setempat. Jemaah diminta tidak bergerak sendiri di luar rombongan dan selalu mengikuti petunjuk pembimbing ibadah, kloter, serta sektor. Kementerian Haji dan Umrah mengingatkan bahwa fase Arafah adalah puncak spiritual haji yang menuntut kesiapan total.

Oleh karena itu, jemaah diharuskan menjaga kebugaran tubuh, mengonsumsi makanan bergizi, serta istirahat yang cukup sebelum melanjutkan ke fase berikutnya, yakni Tawaf dan Sa'i di Mekah. Selain persiapan fisik, kesiapan mental juga menjadi sorotan; para jemaah dianjurkan untuk berdoa, meningkatkan konsentrasi, dan menghindari stres. Kedisiplinan dalam mengikuti aturan transportasi, prosedur keamanan, serta protokol kesehatan tetap menjadi prioritas utama selama proses pergerakan.

Petugas lapangan menegaskan bahwa seluruh fasilitas transportasi telah disiapkan secara optimal, termasuk bus khusus, kendaraan darat, serta penataan jalur menuju Muzdalifah sebelum melanjutkan ke Arafah. Semua kendaraan dilengkapi dengan perlengkapan kebersihan dan penanganan darurat. Petugas sektor juga berada di titik strategis untuk memberikan arahan real‑time, mengatasi potensi kemacetan, serta membantu jemaah yang mengalami kesulitan.

Kementerian Haji dan Umrah menutup penyampaian informasinya dengan mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap jadwal, arahan petugas, dan disiplin pribadi akan memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, tertib, dan aman. Diharapkan seluruh jemaah dapat menunaikan puncak ibadah di Arafah dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, serta rasa syukur yang mendalam, sehingga pengalaman haji dapat menjadi tonggak spiritual yang tak terlupakan bagi setiap umat Muslim Indonesi





