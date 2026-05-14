Jemaah Haji Indonesia Berangkat ke Mekkah, 300 Kursi Roda Diberikan untuk Petugas

Jemaah haji Indonesia dari kloter Jakarta Bekasi 14, atau JKB 14, tiba di Mekkah dengan 300 kursi roda yang merupakan bantuan tahap pertama. Kursi roda akan didistribusikan ke beberapa titik pelayanan, terutama di Mekkah untuk menunjang persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kursi roda juga akan dikirim ke Madinah, untuk memperkuat layanan kepada jemaah, khususnya lansia dengan risiko tinggi dan disabilitas.

Kursi roda baru ini merupakan bantuan dari bank, untuk mendukung petugas haji melayani jemaah di Tanah Suci. 300 kursi roda yang merupakan bantuan tahap pertama datang bersamaan dengan kedatangan jemaah haji Kloter Jakarta Bekasi 14, atau JKB 14.

Kursi roda akan didistribusikan ke beberapa titik pelayanan, terutama di Mekkah untuk menunjang persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kursi roda juga akan dikirim ke Madinah, untuk memperkuat layanan kepada jemaah, khususnya lansia dengan risiko tinggi dan disabilitas. Untuk mengisi waktu menjelang puncak haji sekitar dua pekan lagi, jemaah haji Indonesia di Mekkah melakukan ibadah-ibadah tambahan, salah satunya umroh sunah. Jemaah biasanya memanfaatkan waktu umroh sunah di sore hari, karena suhu udara tidak terlalu panas.

Hari keempat belas pelaksanaan rangkaian ibadah haji, 9.057 jemaah haji Indonesia dari 23 kloter diberangkatkan dari Madinah menuju ke Mekkah, untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Jemaah diberangkatkan ke Mekkah menggunakan 9 sampai 11 bus per kloter, sejak pukul 7 pagi hingga 5 sore waktu Arab Saudi. Sebelum meninggalkan Madinah, jemaah singgah terlebih dulu sekitar 15 hingga 20 menit di Masjid Bir Ali, untuk mengambil miqot atau umroh wajib.

Secara total, 153 ribu jemaah dari 398 kloter sudah tiba di Arab Saudi, melalui Bandara Madinah maupun Jeddah, dengan presentase kedatangan mencapai 75 persen





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haji Jemaah Kursi Roda Bank Petugas Mekkah Madinah Rangkaian Ibadah Haji Umur Disabilitas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jemaah Indonesia Dapat Donasi Ratusan Kursi Roda Jelang Puncak Haji 2026PPIH Arab Saudi menerima bantuan 300 unit kursi roda untuk mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia menjelang puncak ibadah haji.

Read more »

Ada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Tawarkan Jasa Kursi Roda Ilegal, Rp 10 Juta per JemaahTidak hanya menguras kantong, jasa kursi roda ilegal juga membahayakan keselamatan jemaah haji Indonesia.

Read more »

23 Kloter Jemaah Indonesia Berangkat ke Mekkah, Transit di Bir Ali untuk Ambil MiqatJemaah diberangkatkan ke Mekkah menggunakan 9 sampai 11 bus per kloter, sejak pukul 7 pagi hingga 5 sore waktu Arab Saudi.

Read more »

BSI Kirim 600 Kursi Roda untuk Dukung Jemaah Haji di Tanah SuciIHSG

Read more »