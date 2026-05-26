Jemaah Haji Doa di Jabal Rahman, Puncak Ibadah Haji di Arafah

Jemaah haji berdoa di Jabal Rahman, salah satu lokasi bersejarah di Arafah, Arab Saudi, saat puncak ibadah haji. Mereka berdoa dan berzikir di sekitar bukit batu yang dipercaya sebagai tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa.

Jemaah haji berdoa di Jabal Rahman untuk menjalankan wukuf saat puncak ibadah haji di Arafah , Arab Saudi, Selasa (26/05/2026). Di bawah terik matahari Arafah , jemaah tampak larut dalam doa dan zikir.

Banyak di antara mereka memanfaatkan waktu wukuf untuk memohon ampunan serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Arafah dipercaya sebagai tempat yang penuh keberkahan dan menjadi salah satu waktu terbaik untuk berdoa. Seluruh jemaah dipastikan telah berada di Padang Arafah sebelum melanjutkan rangkaian ibadah menuju Muzdalifah dan Mina. Di sejumlah titik, suasana haru dan ketenangan begitu terasa, terutama di kawasan Jabal Rahmah yang dipadati jemaah sejak pagi hari.

Sebagian jemaah memilih berdoa dan berzikir di sekitar Jabal Rahmah sebelum waktu wukuf dimulai pada zuhur waktu setempat. Bukit batu yang berada di kawasan Arafah itu dikenal luas sebagai lokasi bersejarah yang diyakini menjadi tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Abal Rahmah tak hanya menjadi penanda geografis di Arafah, tetapi juga simbol spiritual yang melekat dalam perjalanan ibadah haji. Di tempat itu, jutaan jemaah dari berbagai bangsa dan latar belakang berkumpul dalam satu tujuan yang sama, memohon rahmat dan ampunan.

Jutaan jemaah haji berjalan menuju bukit berbatu yang dikenal sebagai Jabal Rahman di di Arafah, Arab Saudi, Selasa (26/05/2026)





Hidayat Nur Wahid Peringatan Jemaah Haji Jangan Luntur Fokus Mengatasi Tantangan Musnah NakahAnggota Tim Pengawas DPR RI 2026 mengingatkan jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik, mental, dan koordinasi di tengah meningkatnya kepadatan Kota Makkah. Ia juga mengingatkan jemaah lanjut usia agar tidak memaksakan diri berjalan jauh ke Masjidil Haram saat kondisinya kesehatan belum memungkinkan.

Puluhan Ribu Kilogram Daging Dam Jemaah Haji Indonesia Akan Dibagikan untuk Warga Palestinapemerintah Indonesia mengarahkan mayoritas daging dam jemaah haji tahun 2026 untuk bantuan kemanusiaan warga Palestina.

Simak Syarat Jemaah yang Hajinya Bisa DibadalkanSebanyak 79 jemaah haji Indonesia masuk kategori badal haji hingga saat ini.

Dugaan Pungutan Liar Jemaah Lanjut Usia di Mekah, Abdul Wachid: Oknum Manfaatkan Kondisi Fisik JemaahAnggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 Abdul Wachid mengungkap dugaan praktik pungutan liar terhadap jemaah lanjut usia untuk layanan tawaf dan tawaf wada di Makkah. Temuan tersebut disampaikan Abdul Wachid saat melepas keberangkatan jemaah menuju Arafah dari Hotel 502 Safwat Alshuruq, Sektor 5 Raudhah, minggu lalu (22/5/2026). Menurutinya, praktik tersebut dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan kondisi fisik jemaah lansia. Timwas Haji DPR kini tengah menelusuri dugaan praktik tersebut, terutama terhadap jemaah asal Grobogan dan Jakarta yang disebut menjadi fokus temuan awal di lapangan.

