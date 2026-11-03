Jelasin SPP-TDLN DJP: Bukan Pajak Baru untuk Semua Transaksi Luar Negeri

DJP tegaskan tarif pajak digital mulai November 2026 bukan pajak baru. Kebijakan ini fokus pada keadilan pemungutan PPN dan melibatkan bank serta fintech untuk memudahkan administrasi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan klarifikasi resmi mengenai kebijakan penetapan tarif pajak digital yang akan diberlakukan mulai 9 November 2026. DJP menegaskan bahwa inisiatif ini bukanlah jenis pajak baru, melainkan sebuah penataan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi.

Klarifikasi Sifat Pajak Digital dan Ruang Lingkup

Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan pada Direktorat Jenderal Pajak, meluruskan pemahaman publik bahwa kebijakan ini tidak ditujukan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri secara otomatis. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), sebuah langkah strategis pemerintah untuk menata mekanisme pemungutan PPN.

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Menurut Inge, kebijakan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum pajak, mencegah terjadinya pemungutan pajak ganda, serta menjaga kesetaraan antara pengusaha lokal dan pengusaha asing. Selain itu, sistem ini juga memastikan keamanan dan kesesuaian penggunaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Objek PPN dan Pengecualian Transfer Dana

Penting untuk dipahami bahwa tidak semua transaksi lintas negara dikenai PPN. Pemungutan melalui mekanisme SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang relevan saja yang dikenai beban pajak.

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Inge juga menekankan secara eksplisit bahwa transfer dana dan remitansi tidak akan otomatis dibebankan sebagai objek PPN. Kebijakan ini dibuat dengan pertimbangan untuk mencegah pemungutan ganda dan memastikan bahwa beban pajak hanya dikenakan pada aktivitas yang benar-benar masuk dalam kategori konsumsi digital yang kena pajak.

Regulasi, Uji Coba, dan Lembaga Pemungut

Kebijakan SPP-TDLN ini diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. Sebelum pemberlakuan penuh, kebijakan ini telah melalui proses pengujian intensif di lingkungan sandboxing serta periode stabilisasi. Pengujian tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan sistem, kelancaran proses bisnis, serta efektivitas pertukaran data dan integrasi antarpihak yang terlibat dalam skema pemungutan ini.

Sebelumnya, pada 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN. Enam lembaga tersebut terdiri dari lima bank penerbit dan satu perusahaan teknologi finansial (fintech) yang ditugaskan untuk menyelenggarakan SPP-TDLN ini. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan distribusi beban administrasi dan kepatuhan perpajakan yang lebih efektif.

Dampak bagi Masyarakat dan Target Platform Digital

Kebijakan ini tidak semata-mata menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari segi kemudahan dan kepastian. Melalui implementasi SPP-TDLN, masyarakat kini tidak perlu lagi melakukan administrasi penyetoran dan pelaporan PPN secara mandiri yang sebelumnya menjadi tanggung jawab mereka. Proses ini akan dikelola secara terintegrasi oleh lembaga yang ditunjuk.

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Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menjelaskan bahwa langkah strategis pemberlakuan pajak transaksi elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara Indonesia. Rencana kebijakan ini menyasar bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi keuangan, serta platform jual-beli online seperti Shopee, Lazada, dan Goto untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal dan merata.