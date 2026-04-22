Jelang Vonis Kasus Korupsi RPTKA, Delapan ASN Kemenaker Terancam Hukuman Berat

Pengadilan Tipikor Jakarta akan segera menjatuhkan vonis terhadap delapan ASN Kemenaker yang terlibat kasus pemerasan pengurusan izin RPTKA dengan total kerugian mencapai Rp135,29 miliar.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta bersiap menggelar sidang putusan atau vonis terhadap delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dan pemerasan sistematis terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Persidangan yang dijadwalkan pada Rabu (22/4/2026) ini menjadi puncak dari rangkaian proses hukum panjang yang telah dimulai sejak penangkapan para tersangka pada akhir 2025 lalu.

Kasus ini mencuat ke permukaan setelah terungkap adanya pola pemerasan terstruktur yang dijalankan oleh oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemenaker sepanjang periode tahun 2017 hingga 2025. Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), kedelapan terdakwa, yang terdiri dari jajaran pimpinan hingga staf operasional, diduga telah menyalahgunakan kewenangan mereka dengan memaksa agen perusahaan untuk memberikan sejumlah uang atau barang berharga sebagai syarat agar proses izin RPTKA dapat berjalan. Praktik kotor ini tidak hanya berhenti pada permintaan uang tunai, namun juga merambah ke pemberian barang mewah sebagai bentuk upeti. Tercatat beberapa barang yang menjadi bukti pemerasan meliputi satu unit mobil Toyota Innova Reborn dan satu unit sepeda motor Vespa Primavera 150 ABS. Kerugian negara dan pihak swasta yang ditimbulkan akibat tindakan koruptif ini mencapai nominal fantastis, yakni sebesar Rp135,29 miliar, yang sebagian besar telah mengalir untuk memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah per individu. Menanggapi perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum sebelumnya telah memberikan tuntutan penjara yang cukup berat sebagai efek jera. Beberapa terdakwa utama, yakni Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad, masing-masing dituntut hukuman 6 tahun penjara. Selain sanksi kurungan, para terdakwa juga diwajibkan membayar denda dengan nilai berkisar antara Rp150 juta hingga Rp700 juta. Tidak berhenti di situ, hakim juga diharapkan menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti dengan nilai miliaran rupiah untuk memulihkan kerugian yang terjadi. Masyarakat luas kini menantikan ketegasan hakim dalam memutus perkara ini, mengingat tindakan korupsi di instansi pelayanan publik merupakan ancaman serius bagi iklim investasi dan kepastian hukum di Indonesia. Sidang ini juga menjadi pengingat bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi guna mencegah terulangnya praktik pemerasan serupa di masa depan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemkot Malang buka opsi tak rekrut ASN demi aturan belanja pegawaiPemerintah Kota Malang membuka opsi tak melakukan perekrutan aparatur sipil negara (ASN) baru untuk memenuhi batas maksimal belanja pegawai 30 persen, sesuai ...

Read more »

Dukung WFH ASN, Aliansi Garda Energi Serukan Penghematan di Tengah Krisis GlobalBerita Dukung WFH ASN, Aliansi Garda Energi Serukan Penghematan di Tengah Krisis Global terbaru hari ini 2026-04-20 13:25:55 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Pemkot Surabaya Gaspol Kampung Pancasila, 12 Ribu ASN dan Pemuda Turun Dampingi 1.361 RWPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Karir ASN di Instansi Ini Pakai Jalur Zig Zag, Begini Maksudnya!BKN melantik 158 pegawai. BKN terus mengembangkan karir pejabat secara zig zag sehingga semua bisa berjalan maksimal.

Read more »

Bank Jakarta Gelar XPORIA 2026, Hadirkan Produk Otomotif hingga Fashion untuk ASNBank Jakarta menggelar Bank Jakarta XPORIA 2026 dengan menyasar nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Senin, 20 April 2026.

Read more »

Delapan terdakwa kasus pemerasan izin TKA Kemenaker hadapi sidang vonisSebanyak delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan ...

Read more »