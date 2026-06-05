Jelajahi 4 Soto Legendaris di Jalan Kaliurang, dari Gasotang hingga Segeer

Jalan Kaliurang atau Jakal di Yogyakarta menyimpan deretan warung soto legendaris dengan cita rasa yang membangun loyalitas pelanggan dari generasi ke generasi. Dari Soto Tangkar khas Betawi di Gasotang, soto ayam bening Pak Ari, soto daging Sorgapuro, hingga Soto Segeer Hj. Fatimah yang segar, setiap warung menawarkan pengalaman kuliner unik dengan harga terjangkau.

Jalan Kaliurang , atau yang akrab disapa Jakal oleh warga Yogyakarta, bukan sekadar jalan menuju kawasan wisata lereng Merapi. Di sepanjang ruasnya yang memanjang dari Kota Yogyakarta hingga kaki gunung berapi aktif itu, tersimpan deretan warung dan restoran soto yang sudah melegenda, dengan cita rasa yang terus membangun loyalitas pelanggan dari generasi ke generasi.

Dari soto ayam bening yang segar hingga soto daging sapi berempah, variasi menu yang ditawarkan mencerminkan kekayaan kuliner Jawa Tengah yang sesungguhnya. Bagi siapa pun yang sedang merencanakan perjalanan ke Yogyakarta atau sekadar melintas di Jakal, melewatkan deretan warung soto di jalan ini adalah sebuah kesalahan yang akan sangat disayangkan. Udara sejuk khas kawasan Kaliurang berpadu sempurna dengan kuah soto yang hangat dan gurih, menciptakan pengalaman makan yang sederhana namun berkesan.

Berikut adalah enam rekomendasi soto di Jalan Kaliurang yang wajib masuk daftar kunjunganmu. Warung Gasotang adalah pembuktian bahwa tempat makan sederhana di pinggir jalan mampu menghadirkan cita rasa yang luar biasa tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Berlokasi di kawasan Jalan Pandanaran-UII, Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, warung ini menawarkan dua menu utama yang sama-sama memukau: Soto Tangkar khas Betawi dengan kuah santan yang kaya rempah, serta Iga Bakar dengan tekstur daging yang empuk dan bumbu meresap sempurna.

Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 22.00 WIB, sehingga cocok untuk sarapan terlambat, makan siang, maupun makan malam. Dengan estimasi pengeluaran hanya sekitar Rp 10.000 hingga Rp 40.000 per orang, Gasotang menjadi pilihan paling ideal untuk makan bareng keluarga atau rombongan besar dengan budget terbatas namun tetap ingin menikmati hidangan berkualitas.

Tersembunyi di KM 7,5 Jalan Kaliurang, tepatnya di kawasan Ngabean Kulon, Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Soto Ayam Pak Ari adalah salah satu hidden gem yang paling dicintai oleh warga sekitar dan mahasiswa yang tinggal di sepanjang Jakal. Warung ini dikenal dengan soto ayam beningnya yang segar, bersih, dan tidak amis, dimasak dengan kaldu ayam kampung asli yang memberikan rasa gurih alami tanpa penyedap berlebihan, sehingga cocok untuk siapa saja termasuk anak-anak.

Yang membuat Pak Ari istimewa adalah kesetiaan pada resep tradisional yang tidak pernah berubah sejak warung ini pertama kali berdiri, menjadikannya ritual wajib bagi pelanggan setianya setiap akhir pekan. Warung ini buka setiap hari mulai pukul 07.30 hingga 13.00 WIB, dan dengan harga yang sangat bersahabat di kisaran Rp 10.000 hingga Rp 20.000 per orang, Pak Ari membuktikan bahwa kenikmatan sejati tidak harus datang dengan harga mahal.

Jangan lupa tambahkan satai usus dan tempe kripik sebagai pendamping yang akan membuat pengalaman makanmu semakin sempurna. Soto Sorgapuro adalah institusi kuliner di kawasan Jalan Pandanaran No. 60, Sardonoharjo, Kecamatan Pakem, Sleman. Warung yang namanya sudah lama menjadi referensi utama mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan warga sekitar yang mencari sarapan atau makan siang memuaskan dengan harga yang tidak menyiksa.

Soto dagingnya hadir dengan kuah bening yang ringan namun tetap kaya rasa, dengan potongan daging sapi yang empuk dan taburan bawang goreng renyah di atasnya. Selain soto yang menggugah selera, mendoan goreng hangat yang disajikan di Sorgapuro telah menjadi bintang tersendiri yang bahkan membuat pelanggan rela mengantri hanya untuk mendapatkannya, sebuah fenomena yang membuktikan betapa legendarisnya warung ini di mata pencinta kuliner Jogja.

Warung ini melayani pelanggan setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 15.30 WIB, dan menawarkan harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp 8.000 untuk soto campur nasi hingga sekitar Rp 20.000 per orang termasuk lauk tambahan, menjadikannya salah satu pilihan paling ekonomis namun memuaskan di sepanjang Jakal. Nama Segeer dalam bahasa Jawa berarti segar, dan itu bukan sekadar klaim. Soto Segeer Hj.

Fatimah Boyolali benar-benar menghadirkan kuah bening yang terasa begitu menyegarkan dan ringan di perut, khas gaya soto Boyolali yang berbeda dari soto-soto lain yang umumnya lebih berat. Berlokasi di Jalan Kaliurang KM 8, Ngabean Kulon, Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, warung ini menawarkan pilihan soto ayam maupun soto daging sapi yang keduanya sama-sama memanjakan lidah dengan kelezatan yang berbeda namun sama-sama autentik.

Keistimewaan warung ini terletak pada tersedianya berbagai kondimen dan lauk tambahan yang bisa dipilih sendiri secara leluasa, mulai dari perkedel, tahu goreng, hingga kerupuk yang renyah, sebuah konsep self-service yang membuat pengalaman makan terasa lebih personal dan menyenangkan. Buka setiap hari dari pukul 06.00 hingga 19.30 WIB dengan waktu operasional yang cukup panjang, warung ini cocok untuk sarapan, makan siang, maupun makan sore.

Harga per orang berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 30.000, menjadikannya pilihan yang terjangkau untuk menikmati soto berkualitas





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