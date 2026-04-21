Jejak Inspiratif Kartini Modern di Pelosok Kolaka Utara

Kisah Mispa Lewi Yt, seorang Mantri BRI yang berjuang memberdayakan ekonomi masyarakat di pegunungan Kolaka Utara, menunjukkan dedikasi perempuan Indonesia dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.

Semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini kini menjelma dalam wujud nyata melalui dedikasi perempuan Indonesia di berbagai pelosok tanah air. Salah satu cerminan dari semangat tersebut adalah kisah inspiratif Mispa Lewi Yt , seorang Mantri yang bertugas di BRI Unit Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara , Sulawesi Tenggara.

Bekerja di wilayah pegunungan yang terjal bukanlah perkara mudah, mengingat kondisi geografis daerah tersebut sangat menantang dengan akses jalan yang sebagian besar masih berupa tanah dan bebatuan. Seringkali, Mispa harus menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor, bahkan tidak jarang ia harus berjalan kaki sejauh satu hingga dua kilometer demi menemui nasabah yang rumahnya terpisah oleh hamparan kebun cengkeh yang luas. Perjalanan karier Mispa di dunia perbankan dimulai dari sebuah titik balik yang tidak terduga. Saat pandemi COVID-19 melanda, ia sempat kehilangan pekerjaan akibat dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja sebelumnya. Namun, musibah tersebut tidak mematahkan semangatnya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia mencoba peruntungan dengan mendaftar di BRI meski usianya saat itu telah menyentuh batas maksimal 25 tahun. Berkat kegigihannya, ia diterima sebagai customer service dan menjalani peran tersebut selama 20 bulan. Keinginan untuk terus berkembang membawanya mengikuti seleksi internal hingga akhirnya ia dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai Mantri BRI pada tahun 2024. Bagi Mispa, setiap tanjakan curam dan jalan licin saat hujan bukanlah penghalang, melainkan bagian dari pengabdian untuk memberdayakan ekonomi masyarakat pelosok. Selain memberikan layanan perbankan dasar, Mispa juga berperan sebagai penggerak literasi keuangan dan pendamping usaha bagi warga setempat. Ia aktif membina klaster usaha minuman herbal bernama Gujames, mulai dari pemberian bantuan modal hingga pendampingan pemasaran berbasis digital atau e-commerce. Berkat sentuhan tangan Mispa, produk herbal tersebut kini telah memiliki kemasan yang profesional serta sertifikasi halal dari MUI, sehingga mampu menembus pasar di luar wilayah desanya. Mispa pun harus berhadapan dengan rendahnya literasi keuangan masyarakat yang masih terbiasa menyimpan uang tunai di rumah. Meski begitu, sambutan hangat dari para nasabah menjadi bahan bakar utama yang membuatnya terus bersemangat menjalani profesinya. Ia percaya bahwa perempuan masa kini memiliki peran strategis, tidak hanya dalam urusan rumah tangga, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, pihak manajemen BRI memberikan dukungan penuh terhadap peran perempuan di lapangan. Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya, menegaskan bahwa posisi Mantri merupakan garda terdepan dalam pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Hingga saat ini, BRI telah memberdayakan sebanyak 26.894 Mantri di seluruh Indonesia, di mana 7.580 di antaranya adalah perempuan yang memiliki dedikasi tinggi. Para Mantri ini tidak hanya bertindak sebagai pemasar produk keuangan, tetapi juga sebagai penasihat finansial yang mendampingi nasabah dari tahap awal usaha hingga mencapai kemandirian. Kisah Mispa hanyalah satu dari ribuan potret perjuangan perempuan Indonesia yang terus menanamkan dampak positif bagi negeri. Melalui dedikasi yang tulus, mereka membuktikan bahwa batasan geografis maupun tantangan sosial bukanlah penghalang untuk terus berkarya, menginspirasi, dan membangun bangsa demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia





