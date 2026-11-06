Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept Tampil di SEMA Show 2026 Las Vegas

Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept dipamerkan di SEMA Show 2026 dengan mesin V8 dan desain pikap dua pintu retro-modern untuk medan gurun.

Jeep memperkenalkan mobil konsep terbaru bernama Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept di ajang SEMA Show 2026 yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat. Pabrikan asal Amerika Serikat tersebut menghadirkan kendaraan ini sebagai gambaran potensi pikap dua pintu berbasis Wrangler yang telah lama dinantikan para penggemar Jeep. Informasi tersebut dilaporkan Carscoops pada Jumat, 6 November 2026.

Model konsep ini mengambil inspirasi dari Jeep CJ-8 Scrambler era 1980-an dengan interpretasi modern yang lebih agresif. Jeep merancang Scrambler SRT Concept untuk menghadapi medan off-road berkecepatan tinggi, khususnya di kawasan gurun pasir, sehingga tidak hanya mengandalkan tampilan klasik.

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Spesifikasi Kaki-Kaki dan Mesin V8 Scrambler SRT Concept

Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept menempatkan sektor kaki-kaki sebagai daya tarik utama. Meski masih memakai platform sasis ladder-frame seperti Wrangler standar, Jeep melakukan sejumlah perubahan besar untuk meningkatkan kemampuan berkendara di medan ekstrem.

Mobil konsep ini mengadopsi sistem independent front suspension atau IFS pada roda depan. Pengembangannya dilakukan bersama Casey Currie, sosok yang dikenal sebagai juara balap off-road. Sistem tersebut dipadukan dengan gandar belakang yang terinspirasi dari konstruksi trophy truck.

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Kombinasi suspensi tersebut dirancang untuk memberikan stabilitas lebih baik, presisi kemudi, serta kontrol roda yang optimal saat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi di permukaan tidak rata. Jeep juga telah mengonfirmasi penggunaan mesin V8 pada Scrambler SRT Concept.

Spesifikasi lengkap mesin belum diumumkan. Meski demikian, mesin tersebut diduga kuat menggunakan unit HEMI V8 supercharged berkapasitas 6,2 liter dari keluarga Hellcat. Jika dugaan itu benar, kendaraan ini berpotensi menawarkan tenaga besar yang sesuai dengan karakter pikap off-road berperforma tinggi.

Desain Eksterior, Bak Terbuka, dan Kabin Scrambler SRT Concept

Dari sisi eksterior, Scrambler SRT Concept tampil mencolok dengan warna oranye cerah bernama Punk'n. Bodinya mengusung desain pikap dua pintu dengan atap yang dapat dilepas atau removable roof, sehingga tetap mempertahankan identitas Wrangler dengan nuansa petualangan yang lebih terbuka.

Bagian depan mendapatkan gril sharknose bergaya retro yang dipadukan dengan garis bodi modern, pintu yang lebih panjang, serta emblem SRT di bagian samping. Pada bagian belakang, Jeep membekali bak terbuka dengan roll cage struktural dan lapisan pelindung semprot.

Bangku penumpang belakang memiliki mekanisme unik. Kursi tersebut dapat diputar hingga 180 derajat atau dilepas sepenuhnya untuk memberikan ruang kargo tambahan. Detail lainnya mencakup lampu utama LED, logo emboss Scrambler di buritan, serta velg bronze beadlock.

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Di dalam kabin, Jeep menghadirkan kombinasi nuansa premium dan sporty. Interiornya menggunakan kulit Dark Graphite dengan jahitan oranye, sementara aksen perunggu dan logo SRT tampil di sejumlah titik kabin.

Posisi Jeep dan Peluang Produksi Pikap Jeep di Amerika Serikat

Jeep belum memastikan Scrambler SRT Concept untuk diproduksi massal. Meski begitu, pihak Jeep mengisyaratkan bahwa versi produksinya berpotensi hadir di pasar Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang.

Tim Kuniskis, pemimpin American Brands and SRT Performance, menyebut kendaraan ini sebagai representasi performa puncak yang bisa dihadirkan divisi SRT untuk kendaraan khusus medan gurun terbuka. Pernyataan tersebut menegaskan posisi konsep ini sebagai eksplorasi performa, bukan sekadar pembaruan gaya.

Jika terealisasi, model ini dapat menjadi alternatif bagi konsumen yang menginginkan pikap dengan karakter lebih sporty, ringkas, dan berorientasi pada performa off-road dibandingkan Jeep Gladiator empat pintu. Namun, Jeep belum mengungkap jadwal produksi maupun spesifikasi final model tersebut.

Dengan kombinasi mesin V8, suspensi khusus, dan desain retro-modern, Scrambler SRT Concept menjadi salah satu kendaraan konsep paling menarik yang diperkenalkan di SEMA Show 2026.