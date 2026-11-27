Jeep Indonesia resmi meluncurkan Wrangler 4-Door Rubicon Doomsday Tribute sebagai bagian kolaborasi global 2026 dengan Marvel Studios untuk menyambut film Avengers: Doomsday.

Jeep Indonesia resmi memperkenalkan mobil modifikasi khusus bernama Jeep Wrangler 4-Door Rubicon Doomsday Tribute sebagai wujud kolaborasi global dengan Marvel Studios. Mobil ikonik ini menjadi bagian dari rangkaian kerja sama panjang yang akan berlangsung sepanjang tahun 2026. Kehadiran kendaraan ini di Indonesia juga menjadi momen penting untuk menyambut penayangan film Avengers: Doomsday di bioskop Tanah Air pada tanggal 16 Desember 2026.

Desain Visual Adaptasi Karakter Doctor Doom

Kendaraan ini dilengkapi dengan sejumlah sentuhan personalisasi yang secara ketat mengadaptasi identitas visual dari karakter Doctor Doom. Desain eksterior menonjolkan dominasi aksen warna hijau yang khas, ditambah dengan emblem khusus yang memperkuat citra antagonis tersebut. Tulisan Doomsday Lettering juga terpampang jelas untuk menegaskan tema kolaborasi ini.

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Detail kustomisasi berlanjut pada bagian kap mesin yang menampilkan ilustrasi Doom Sketch. Penutup ban cadangan dirancang dengan inspirasi dari Latveria, wilayah fiktif tempat asal Doctor Doom. Selain itu, wheel cap menampilkan siluet karakter Doctor Doom yang sangat ikonik bagi penggemar komik Marvel.

Di bagian interior, nuansa kolaborasi antara Jeep dan Marvel terasa lebih menyeluruh. Penampilan kabin didominasi oleh Doom Leather Seat yang memberikan kesan mewah dan bertema. Tombol pemindah gigi (shifter) juga diubah menjadi Doom Shifter Knob. Emblem Marvel x Jeep terpasang pada konsol tengah sebagai penanda eksklusivitas kendaraan ini.

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Pendekatan Kreatif Jeep Indonesia

Ario Soerjo, Chief Operating Officer Jeep Indonesia, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan Marvel adalah strategi untuk mengeksplorasi kreativitas tanpa mengabaikan identitas merek. Ia menekankan bahwa Jeep selalu memiliki ruang untuk mengekspresikan identitas melalui berbagai bentuk kreativitas yang berbeda namun tetap sesuai nilai brand.

Menurut Ario, kolaborasi ini mempertemukan karakter ikonik Marvel dengan DNA Jeep yang dikenal tangguh dan memiliki semangat eksplorasi tinggi. Meskipun mendapatkan elemen visual khusus, Jeep Wrangler 4-Door Rubicon Doomsday Tribute tetap mempertahankan desain khas Wrangler yang telah melekat kuat di hati penggemar selama bertahun-tahun.

Strategi Rilis Kampanye Global

Kolaborasi ini bukan sekadar peluncuran satu unit mobil, melainkan kampanye jangka panjang yang dimulai pada tanggal 12 Mei 2026. Kampanye pertama bertajuk Origin Story memperkenalkan Wrangler America250 di Amerika Serikat. Mobil berbasis Wrangler Willys ini mengusung warna merah, putih, dan biru serta atap soft top berwarna Jean Blue.

Kampanye kedua dimulai pada tanggal 1 Juni 2026 dengan tema The Original Superheroes. Program Summer of Jeep ini menampilkan tujuh veteran militer Amerika Serikat yang pernah bertugas sebagai kapten. Video kampanye memperlihatkan Jeep Wrangler America250 yang diterjunkan dari pesawat kargo militer sebagai penghormatan terhadap sejarah Jeep Willys MB di Perang Dunia II.

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Kampanye ketiga dan terakhir diluncurkan pada tanggal 6 November 2026 dengan judul A Jeep 4x4 for Any Universe. Aktivasi ini berlangsung sepanjang November hingga Desember 2026 di Amerika Serikat dan pasar global. Kendaraan Jeep dibawa ke berbagai semesta Marvel termasuk Avengers, Fantastic Four, dan X-Men.

Nilai Historis dan Keterlibatan Fans

Jeep dan Marvel memiliki keterkaitan historis yang kuat karena Captain America pertama kali diperkenalkan pada tahun 1941, tahun yang sama dengan kelahiran Jeep. Pada tahun 2026, kedua ikon tersebut merayakan perjalanan 85 tahun bersama. Kesamaan sejarah ini menjadi landasan utama kampanye global sepanjang tahun.

Jeep Wrangler 4-Door Rubicon Doomsday Tribute dibuat khusus sebagai kendaraan display dan tidak dijual secara komersial. Pengunjung GAW 2026 dapat melihat langsung bagaimana karakter Doctor Doom diterjemahkan menjadi elemen desain pada SUV legendaris ini. Mobil ini membuktikan bahwa kreativitas dapat hidup berdampingan dengan warisan merek yang kokoh.