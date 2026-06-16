Jeda Minum Piala Dunia 2026: Antara Manfaat, Kontroversi, dan Komersialisasi

Pemerapan jeda minum tiga menit tanpa pengecualian di seluruh laga Piala Dunia 2026 mengunduh berbagai responsibilities: dari keseimbangan kinerja pemain, dampak terhadap momentum, potensi taktis bagi pelatih, hingga kritik terhadap komersialisasi oleh stasiun televisi. Artikel ini mengupas berbagai perspektif pelatih, pemain, dan tokoh sepakbola terkait kebijakan FIFA yangsemakin menuai kontroversi.

Piala Dunia 2026 , yang digelar bersama Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menjadi ajang pertama dengan penerapan jeda minum tiga menit tanpa pengecualian di seluruh 104 laga.

Kebijakan ini, yang awalnya diperkenalkan FIFA sejak Piala Dunia 2014 untuk menjaga kondisi terbaik pemain, kini diterapkan terlepas dari suhu, keberadaan atap, atau sistem pendingin di stadion. Manolo Zubiria, Kepala Petugas Turnamen FIFA 2026 untuk AS, menegaskan bahwa jeda akan tersedia di setiap pertandingan. Namun, tanpa pengecualian, aturan ini menuai kritik keras dari sejumlah kalangan, terutama pelatih dan pemain, yang menilai jeda justru mengganggu alur dan momentum pertandingan.

Pelatih AS Mauricio Pochettino mengekspresikan ketidaksetujuannya, pentingnya jeda hanya terjadi jika kondisi ekstrem, bukan saat permainan berjalan normal. Perspektif serupa diungkapkan mantan pemain Spanyol Juan Mata, yang merasa jeda memutus momentum saat tim harus mengejar gol atau mempertahankan keunggulan. Pelatih Tim Putri AS Emma Hayes menambahkan bahwa jeda merugikan tim yang sedang berjalan lancar, sementara tim yang kehilangan momentum justru mendapat keuntungan.

Di sisi lain, beberapa pelatih seperti Carlo Ancelotti melihat sisi positif: jeda menjadi kesempatan untuk memberikan instruksi taktis dan penyesuaianstrategi, yang terbukti meningkatkan performa Brasil dan Kanada di beberapa laga. Kritik juga mengalir terhadap pemanfaatan komersial jeda oleh stasiun televisi. Fox Sport terlambat menyiarkan kembali laga pembuka Meksiko vs Afrika Selatan karena mengisi jeda dengan iklan, sementara wasit keempat harus menunggu hingga iklan selesai agar pertandingan dapat dilanjutkan.

Mantan pemain Inggris Ian Wright menyebut ini Manifestasi keserakahan FIFA yang merusak完整性 pertandingan, sementara bek Belanda Virgil van Dijk juga mengungkakukan rasa tidak suka terhadap jeda iklan. Alih-alih komersialisasi, Emma Hayes menyarut agar jeda digunakan untuk meningkatkan pengalaman penonton, bukan hanya untuk keuntungan finansial





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