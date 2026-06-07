Jayawijaya Dorong Pembangunan 18 Gerai Koperasi Merah Putih untuk Tingkatkan Kesejahteraan Desa

Kabupaten Jayawijaya menargetkan pembangunan delapan belas gerai Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan inklusi keuangan, dan mempercepat kemandirian desa, selaras dengan program nasional yang menargetkan 80 ribu gerai hingga 2026.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Koperasi Merah Putih . Sebanyak delapan belas gerai koperasi desa (Kopdes) telah direncanakan untuk dibangun di berbagai wilayah kabupaten, dimulai dengan peluncuran gerai pertama di Kampung Walak, Distrik Asologaima, pada awal tahun ini bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Penetapan titik‑titik strategis ini tidak lepas dari upaya terkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, yang masing‑masing bertanggung jawab atas infrastruktur, penyediaan lahan, serta pendampingan operasional. Bupati Murib menegaskan bahwa keberadaan gerai Kopdes Merah Putih bukan sekadar fasilitas ekonomi, melainkan menjadi pusat pemberdayaan lokal yang dapat mendorong kemandirian desa, memperluas akses pasar bagi produk UMKM, serta meningkatkan inklusi keuangan bagi warga yang selama ini terpinggirkan.

Program Koperasi Merah Putih merupakan salah satu pilar kebijakan nasional yang digariskan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pelosok. Di tingkat nasional, target ambisius sebanyak 80 ribu gerai Kopdes direncanakan selesai pada tahun 2026, dengan dukungan infrastruktur digital, pelatihan kewirausahaan, dan mekanisme pembiayaan yang terintegrasi.

Di samping itu, sejumlah provinsi lain seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung sudah menunjukkan progres signifikan, dengan ratusan gerai yang telah beroperasi dan rencana pembangunan yang menargetkan ratusan unit tambahan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektoral, mulai dari alokasi lahan strategis, penyediaan modal, hingga pengawasan kualitas layanan yang konsisten.

Ke depan, Kabupaten Jayawijaya akan mengoptimalkan peranannya sebagai fasilitator utama dalam penyediaan lahan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, serta memastikan standar kualitas gerai sesuai dengan pedoman nasional. Bupati Murib menambahkan bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi akan diterapkan secara berkelanjutan untuk menjamin keberlanjutan dan dampak positif bagi ekonomi lokal. Dengan memperkuat jaringan koperasi ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem ekonomi desa yang mandiri, resilien terhadap gejolak pasar, dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata.

Langkah ini selaras dengan visi pemerintah untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan menyiapkan fondasi yang kuat bagi Indonesia Emas 2045





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Koperasi Merah Putih Kesejahteraan Masyarakat Pembangunan Desa Ekonomi Lokal Jayawijaya

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