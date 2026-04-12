Jay Idzes dan Sassuolo Takluk di Kandang Genoa: Ulasan Pertandingan Liga Italia

Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, gagal membawa Sassuolo meraih poin dalam lawatan ke markas Genoa di pekan ke-32 Liga Italia. Sassuolo kalah 1-2 dalam pertandingan yang sengit, meskipun sempat menunjukkan dominasi di awal laga.

BOLASPORT.COM – Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes , harus mengakui kekalahan saat membela klubnya, Sassuolo , dalam lawatan ke markas Genoa pada pekan ke-32 Liga Italia musim 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung sengit ini berakhir dengan skor tipis 1-2 untuk keunggulan Genoa , Minggu (12/4/2026) waktu Indonesia bagian Barat. Sassuolo , yang dijuluki I Neroverdi, sebenarnya tampil cukup menjanjikan di awal laga.

Mereka menunjukkan dominasi dengan menggempur pertahanan Genoa sejak menit-menit awal. Beberapa peluang emas berhasil diciptakan, namun keberuntungan belum berpihak pada tim tamu. Andrea Pinamonti nyaris membuka keunggulan pada menit ke-8 melalui sundulannya yang sayangnya masih melambung tipis di atas mistar gawang. Domenico Berardi juga mencoba peruntungannya pada menit ke-12 dengan tendangan kaki kiri dari sudut sempit, namun belum membuahkan hasil. Serangan bertubi-tubi dari Sassuolo memicu respons dari Genoa. Mereka mulai bangkit dan memberikan perlawanan yang sengit. Vitinha sempat mengancam gawang Sassuolo pada menit ke-15, namun kiper Arijanet Muric berhasil menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, Muric harus takluk di menit ke-18 ketika Ruslan Mainovsky melepaskan tembakan roket yang tak mampu dihentikan, membawa Genoa unggul 1-0. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan telak bagi Sassuolo dan Jay Idzes pribadi, mengingat mereka datang dengan harapan meraih poin penting di kandang lawan. Setelah gol pembuka dari Genoa, Sassuolo berusaha keras untuk menyamakan kedudukan. Mereka terus menekan dan menciptakan peluang-peluang berbahaya. Berardi kembali mencoba peruntungan pada menit ke-28 dengan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Namun, kiper Genoa, Justin Bijlow, tampil gemilang dengan menepis bola yang mengarah ke pojok kanan gawang. Kegagalan ini semakin memperburuk situasi bagi Sassuolo. Pertahanan Genoa yang solid dan kiper yang tampil apik membuat Sassuolo kesulitan untuk mencetak gol balasan. Meskipun terus berupaya, Sassuolo harus mengakui keunggulan Genoa dalam pertandingan yang berlangsung ketat dan penuh drama ini. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Jay Idzes dan rekan-rekannya untuk terus berjuang dan meningkatkan performa di laga-laga selanjutnya. Mereka harus segera bangkit dan fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya agar tidak terperosok lebih dalam di klasemen. Performa Jay Idzes sebagai bek tengah juga mendapatkan sorotan, dengan harapan ia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi timnya. Artikel ini juga menyoroti pentingnya mencari solusi untuk memperkuat lini pertahanan Sassuolo, mengingat kebutuhan untuk menambal kekurangan yang ada. Rumor tentang ketertarikan Inter Milan terhadap rekan setim Jay Idzes semakin menguat, yang menunjukkan potensi perubahan dalam skuad Sassuolo di masa mendatang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Jay Idzes dan tim untuk tetap fokus dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa persaingan di Liga Italia sangat ketat, dan setiap tim harus selalu waspada dan memberikan performa terbaiknya untuk meraih kemenangan. Kemenangan Genoa atas Sassuolo menjadi catatan penting dalam perjalanan mereka di musim ini. Sementara itu, kekalahan ini menjadi cambuk bagi Sassuolo untuk melakukan evaluasi dan perbaikan di berbagai aspek permainan mereka. Para penggemar sepak bola tentu akan terus mengikuti perkembangan Jay Idzes dan Sassuolo di kancah Liga Italia. Mereka berharap agar sang pemain dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Dengan pengalaman yang didapatkan dari bermain di kompetisi sekelas Liga Italia, diharapkan Jay Idzes dapat meningkatkan kualitas permainannya dan menjadi pemain yang lebih matang. Meskipun kalah dalam pertandingan kali ini, semangat juang dan dedikasi Jay Idzes untuk membela klubnya patut diacungi jempol. Kehadirannya di Sassuolo memberikan harapan baru bagi para penggemar sepak bola Indonesia, yang ingin melihat pemain-pemain tanah air bersaing di level tertinggi





John Herdman Tak Perlu Pusing Jay Idzes Absen Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Bung Ropan Sarankan Pemain IniBerita John Herdman Tak Perlu Pusing Jay Idzes Absen Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Bung Ropan Sarankan Pemain Ini terbaru hari ini 2026-04-11 16:51:13 dari sumber yang terpercaya

Kronologi Perkelahian di Laga Genoa Vs Sassuolo, Wasit Cabut Dua Kartu MerahAksi perkelahian terjadi pada laga Genoa vs Sassuolo yang berakibat dua kartu merah pada akhir babak pertama.

Media Italia Puji Jay Idzes Meski Sassuolo Digilas Genoa 1-2Jay Idzes tampil solid di sektor pertahanan Sassuolo bersama rekan duetnya, Tarik Muharemovic saat kalah 1-2 kontra Genoa.

Diwarnai dua kartu merah, Sassuolo tumbang 1-2 di markas GenoaSassuolo harus pulang tanpa poin saat bertandang ke markas Genoa dalam pertandingan pekan ke-32 Liga Italia 2025/26 di Stadion Luigi Ferraris pada Minggu ...

