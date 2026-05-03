Jay Idzes Cedera Saat Bela Sassuolo, Potensi Pemain Asing Perkuat Timnas Indonesia dan Berita Terpopuler Lainnya

Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, mengalami cedera saat bermain untuk Sassuolo. Kabar ini menambah daftar berita terpopuler seputar sepak bola Indonesia, termasuk potensi naturalisasi pemain asing dan performa gemilang Elkan Baggott.

Kabar kurang menggembirakan menghampiri klub Sassuolo dan juga Timnas Indonesia . Bek andalan, Jay Idzes , mengalami cedera yang memaksanya keluar dari lapangan saat pertandingan melawan AC Milan pada Minggu, 3 Mei 2026.

Cedera ini terjadi di menit ke-40, memaksa pelatih Fabio Grossi untuk melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Woyo Coulibaly. Laporan dari Pazzi Di Fanta menyebutkan bahwa cedera tersebut disebabkan oleh masalah pada kaki Idzes, yang tentu saja menjadi kekhawatiran besar bagi tim. Saat itu, Sassuolo sedang unggul 1-0 berkat gol cepat Domenico Berardi di menit kelima, sementara AC Milan bermain dengan 10 pemain setelah Fikayo Tomori menerima kartu merah.

Kondisi ini semakin memperburuk situasi bagi Sassuolo, mengingat Idzes merupakan pemain kunci di lini pertahanan. Cedera ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan Idzes untuk membela Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday melawan Oman, serta partisipasinya di sisa pertandingan Liga Italia. Pihak klub akan segera melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengetahui tingkat keparahan cedera dan memperkirakan waktu pemulihan yang dibutuhkan. Selain kabar mengenai Jay Idzes, ada potensi kabar baik bagi Timnas Indonesia dengan performa gemilang Elkan Baggott.

Baggott berhasil membawa Ipswich Town promosi ke Premier League, yang membuka peluang baginya untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia, khususnya di ajang Piala AFF. Bung Ropan, pengamat sepak bola Indonesia, memberikan komentar positif mengenai kemungkinan tersebut. Di sisi lain, dunia olahraga juga berduka atas meninggalnya dr. Myta Aprilia Azmy, seorang dokter internship di RSUD K.H. Daud Arif Jambi, yang diduga meninggal akibat beban kerja yang sangat berat.

Kejadian ini menjadi sorotan dan memicu perdebatan mengenai kondisi kerja tenaga medis di Indonesia. Di dunia tinju, David Benavidez menunjukkan dominasinya dengan merebut gelar juara dunia kelas penjelajah WBA dan WBO, dan langsung menantang Saul Alvarez dan Dmitry Bivol untuk pertandingan berikutnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil tindakan tegas dalam menanggapi aksi kerusuhan di kawasan Dago, Bandung, bahkan membuka opsi untuk mengirim para pelaku yang masih berstatus pelajar ke barak militer.

Selain itu, ada kabar menarik mengenai potensi skuad Timnas Indonesia yang semakin diperkuat oleh pemain asing, baik diaspora maupun legiun asing yang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. John Herdman, pelatih Timnas Indonesia, juga menaruh perhatian pada pemain veteran yang tampil memukau sebagai raja assist di Championship, yang dinilai layak untuk dipanggil ke Timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF 2026. Pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, juga memberikan pujian terhadap performa Megawati Hangestri saat membela Jakarta Pertamina Enduro di Grand Final Proliga 2026.

Terakhir, ada kabar mengenai pertemuan Erick Thohir dengan Sekjen KNVB terkait izin bermain Jay Idzes dan Maarten Paes untuk Timnas Indonesia, serta isu naturalisasi pemain yang berpotensi memperkuat skuad Garuda





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jay Idzes Timnas Indonesia Sassuolo Elkan Baggott Piala AFF Naturalisasi Liga Italia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rekor Mengerikan Kapten Jay Idzes di Sassuolo Jadi Ancaman Serius AC MilanDomenico Berardi punya catatan mentereng tiap menghadapi AC Milan. Kapten Jay Idzes di Sassuolo berpotensi kembali jadi momok Rossoneri.

Read more »

Sassuolo vs Milan, Allegri Siapkan Perubahan Taktik Menghadapi Jay Idzes DkkAC Milan dikabarkan menyiapkan perubahan taktik saat menghadapi Sassuolo di pekan ke-35 Serie A 2025/2026.

Read more »

Prakiraan Line Up AC Milan Vs Sassuolo: Modric Absen, Jay Idzes StarterJadwal Liga Italia Sassuolo vs AC Milan dalam laga pekan ke-35 Liga Italia di Stadion Mapei pada hari Minggu (3/5/2026) pukul 20.00 WIB.

Read more »

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Tegaskan Kecintaan pada Merah Putih dan Dukungan SuporterKapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, menegaskan komitmennya kepada Merah Putih dan mengungkapkan apresiasi atas dukungan luar biasa dari para suporter. Ia menekankan bahwa dukungan suporter menjadi energi penting bagi tim, terutama dalam fase transisi setelah Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Read more »

Sassuolo Vs AC Milan: Alami Cedera, Jay Idzes Ditarik Keluar di Menit ke-40Kabar kurang menggembirakan dialami Jay Idzes saat membela Sassuolo dalam laga melawan AC Milan dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026.

Read more »

Hasil Sassuolo Vs AC Milan 2-0: Jay Idzes Tak Main Penuh, Kartu Merah TomoriHasil laga Sassuolovs AC Milan di Liga Italia 2025-2026 berakhir 2-0, Jay Idzes tidak bermain penuh dan Fikayo Tomori dapat kartu merah.

Read more »