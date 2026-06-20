Jawa Tengah sepakat menyerap telur dan daging ayam dari peternak unggas Jateng sebanyak dua kali dalam seminggu. Penyerapan tersebut tidak akan mengganggu suplai komoditas tersebut ke pasaran.

Jawa Tengah sepakat menyerap telur dan daging ayam dari peternak unggas Jateng sebanyak dua kali dalam seminggu. Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah , Suwardi, mengatakan bahwa penyerapan tersebut tidak akan mengganggu suplai komoditas tersebut ke pasaran.

Produksi telur di Jawa Tengah mencapai 2.200 ton per hari, sedangkan kebutuhan telur di Jateng hanya 1.400 ton per hari, sehingga ada surplus 800 ton per hari. Peternak unggas di bawah asosiasinya yang mencapai 1.767 peternakan yang tersebar di 10 Kabupaten/kota di Jateng tidak keberatan dengan harga tersebut, yaitu Rp26 ribu per kilogram.

Suwardi juga mengatakan bahwa para peternak di bawah asosiasinya mencapai 1.767 peternakan telur masuk ke MBG ini untuk kepentingan keseimbangan antara produksi dan penjualannya dengan harga terukur di BGN. Selain itu, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah, Susilo, mengatakan bahwa penyerapan daging ayam ke dapur MBG mampu mengatasi persoalan oversuplai daging ayam di Jateng.

Anggota Pinsar Jawa Tengah yang mempunyai 100 ribu peternak ayam potong menghasilkan 1,5 juta sampai 1,6 juta ekor per hari, sedangkan kebutuhan per hari hanya 1,3 juta sampai 1,4 juta ekor. Artinya, masih ada kelebihan suplai di angka 100 ribu sampai 300 ribu ekor. Kesepakatan suplai ke dapur MBG di angka 7 persen sampai 10 persen, tidak terlalu signifikan tetapi cukup membantu terutama di masa sepi permintaan ayam seperti sekarang.

Terkait harga, pihaknya dengan Satgas MBG Jateng menyepakati harga yang akan dibeli oleh dapur SPPG sebesar Rp35 ribu per kilogram. Sebelumnya, kesepakatan pembelian telur dan daging ayam ke peternak Jateng dilakukan dengan penandatanganan komitmen bersama selepas rapat koordinasi lanjutan tata kelola penyelenggaraan dan rantai pasok bahan baku MBG di kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Jumat (19/6) sore.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah Taj Yasin, memerintahkan semua pengelola SPPG se-Jawa Tengah untuk mengambil pasokan telur dan daging ayam ke koperasi peternak unggas maupun asosiasi peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar). Sebab, pihaknya telah meneken perjanjian untuk penguatan kerjasama antara Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal dengan Pinsar Jateng. Penguatan kerjasama untuk memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) terkait pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG).





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Jawa Tengah Telur Daging Ayam Peternak Unggas MBG

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