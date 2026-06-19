Jawa Barat Prioritaskan Pembangunan Masjid Kecil untuk Mengembalikan Esensi Spiritual

Gubernur Dedi Mulyadi meluncurkan program tajug yang menempatkan masjid kecil di permukiman padat penduduk, mengatasi pergeseran fungsi masjid menjadi tempat wisata, dan menekankan pentingnya kualitas spiritual dibandingkan kemegahan arsitektur.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan masjid kecil di lingkungan padat penduduk menjadi prioritas utama pemerintah provinsi. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap fenomena perubahan fungsi masjid yang kini banyak dijadikan objek wisata, tempat berswafoto, dan ruang rekreasi publik.

Menurut Dedi Mulyadi, esensi spiritualitas suatu rumah ibadah harus kembali menjadi fokus utama, bukan sekadar daya tarik arsitektur megah yang mengalihkan perhatian jamaah. Oleh karena itu, melalui program tajug di setiap kelurahan, pemerintah berupaya menempatkan sarana ibadah yang mudah diakses, sehingga masyarakat dapat melaksanakan sholat, mengaji, dan aktivitas keagamaan lainnya tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Program tajug yang direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi melibatkan dukungan dari tokoh masyarakat, Lembaga Amil Zakat, serta lembaga swadaya masyarakat.

Setiap masjid kecil dirancang dengan ukuran yang sesuai untuk lingkungan setempat, dilengkapi fasilitas dasar seperti ruang wudhu, tempat belajar Al‑Qur'an, dan area serbaguna untuk kegiatan sosial. Dedi Mulyadi menekankan bahwa pembangunan ini tidak memerlukan struktur pengelolaan baru yang rumit; melainkan mengandalkan kemandirian komunitas dalam mengelola rumah ibadah mereka. Dengan demikian, diharapkan tercipta jamaah yang aktif, anak‑anak yang rutin mengaji, dan suasana ibadah yang selalu ramai.

Gubernur juga mengingatkan bahwa nilai ibadah tidak diukur dari kemegahan bangunan melainkan dari kualitas hubungan spiritual individu dengan Tuhan. Sebuah masjid sederhana yang dipenuhi jamaah khusyuk lebih bermakna daripada bangunan megah yang sepi. Kebijakan ini sekaligus menjadi ajakan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk kembali pada inti keagamaan, yaitu keheningan batin dan keikhlasan hati.

Dedi Mulyadi menutup dengan menegaskan komitmen Jawa Barat untuk menjaga nilai‑nilai keagamaan di tengah proses modernisasi, memastikan setiap warga memiliki akses yang adil dan merata terhadap tempat ibadah yang menumbuhkan kedekatan spiritual yang sejati





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Masjid Kecil Program Tajug Dedi Mulyadi Spiritualitas Jawa Barat

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