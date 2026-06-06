Jawa Barat Mencatatkan Prestasi Membanggakan di Pasar Modal Indonesia

Jawa Barat kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah pasar modal Indonesia. Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 29 Mei 2026, provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia ini menjadi penyumbang jumlah investor pasar modal terbanyak se-Indonesia, dengan total mencapai 5,53 juta investor. Angka ini menempatkan Jabar di posisi puncak dari 38 provinsi di Tanah Air. Menariknya, dominasi investor muda khususnya generasi Z dan milenial turut menjadi motor penggerak pertumbuhan tersebut. Dari total investor di Jabar, Kota Bandung menduduki posisi keempat dengan jumlah 403.572 investor atau setara 7,30 persen. Sementara posisi pertama ditempati Kabupaten Bogor dengan 541.324 investor (9,79 persen). Yang tak kalah menarik, profil investor di Bandung didominasi oleh kalangan muda. Data KSEI menunjukan, investor berusia di bawah 30 tahun dan rentang 31-40 tahun menyumbang 71,99 persen dari total investor di Kota Kembang. Investor pasar modal di Kota Bandung didominasi oleh investor muda berusia kurang dari 30 tahun dan 31-40 tahun dengan total 71,99 persen. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan investor muda di pasar modal Indonesia yang cukup signifikan, dengan peningkatan investor usia muda sebesar 79,14 persen sejak tahun 2025,

Jawa Barat kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah pasar modal Indonesia. Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 29 Mei 2026, provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia ini menjadi penyumbang jumlah investor pasar modal terbanyak se-Indonesia, dengan total mencapai 5,53 juta investor.

Angka ini menempatkan Jabar di posisi puncak dari 38 provinsi di Tanah Air. Menariknya, dominasi investor muda khususnya generasi Z dan milenial turut menjadi motor penggerak pertumbuhan tersebut. Dari total investor di Jabar, Kota Bandung menduduki posisi keempat dengan jumlah 403.572 investor atau setara 7,30 persen. Sementara posisi pertama ditempati Kabupaten Bogor dengan 541.324 investor (9,79 persen).

Yang tak kalah menarik, profil investor di Bandung didominasi oleh kalangan muda. Data KSEI menunjukan, investor berusia di bawah 30 tahun dan rentang 31-40 tahun menyumbang 71,99 persen dari total investor di Kota Kembang. Investor pasar modal di Kota Bandung didominasi oleh investor muda berusia kurang dari 30 tahun dan 31-40 tahun dengan total 71,99 persen.

Hal ini sejalan dengan pertumbuhan investor muda di pasar modal Indonesia yang cukup signifikan, dengan peningkatan investor usia muda sebesar 79,14 persen sejak tahun 2025





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jawa Barat Pasar Modal Indonesia Investor Generasi Z Milenial Kota Bandung Kabupaten Bogor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

23.470 Pekerja Kena PHK pada Januari-Mei 2026, Jawa Barat TerbanyakKemenaker mengungkapkan 23.470 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Mei 2026.

Read more »

Rupiah Anjlok Tembus Rp 18.000, Pelaku Usaha di Jawa Barat TerpukulLemahnya nilai tukar rupiah berdampak signifikan bagi pelaku usaha di Jawa Barat yang selama ini mengimpor bahan baku dan peralatan.

Read more »

Rupiah Melemah, Inflasi Jawa Barat Tertinggi dalam Tiga Tahun TerakhirMelemahnya nilai tukar rupiah membuat harga komoditi pangan impor dan gas di Jawa Barat merangkak naik. Tingkat inflasi di Jabar juga melonjak.

Read more »

Fandom Mark Lee Salurkan 5 Hewan Qurban untuk 300 Warga Pelosok Jawa BaratKomunitas Mark Lee INA bersama IBS Foundation menyalurkan 5 hewan qurban untuk sekitar 300 warga di Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur.

Read more »