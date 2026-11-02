Javier Tebas Kritik Sikap Real Madrid dalam Kasus Negreira

Presiden La Liga Javier Tebas mengecam strategi Real Madrid yang diklaim memperpanjang kasus Negreira untuk menyerang Barcelona di tengah ketegangan persaingan.

Javier Tebas, sebagai Presiden La Liga Spanyol, kembali melakukan serangan tajam terhadap Real Madrid terkait penanganan kasus Negreira. Tebas menilai bahwa Los Blancos sengaja memperpanjang isu ini dan memanfaatkannya untuk meningkatkan serangan retorika terhadap Barcelona. Ketegangan antara kedua raksasa sepak bola Spanyol ini kian memanas dalam beberapa waktu terakhir, menyoroti dinamika politik internal di liga Spanyol.

Mekanisme Perpanjangan Kasus Negreira

Javier Tebas mengungkapkan kekhawatirannya mengenai inti hubungan antara Barcelona dan Real Madrid saat berpartisipasi dalam forum World in Progress di Barcelona. Ia menggambarkan strategi Real Madrid seperti memperpanjang permen karet dan terus menariknya hingga habis sebelum membiarkannya putus. Tebas menyatakan bahwa sikap tersebut tidak dapat diterima secara moral maupun profesional dalam konteks persatuan sepak bola.

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Presiden La Liga juga menyoroti posisi Real Madrid sebagai pihak yang terlibat dalam kasus Negreira. Ia mencatat bahwa La Liga dan lembaga kejaksaan telah mendatangi otoritas sebelum Real Madrid mengambil tindakan hukum. Tim Real Madrid bergabung sebagai pihak yang dirugikan pada Maret 2023, dengan pengadilan menerima keikutsertaan mereka pada Mei tahun yang sama. Perbedaan utama terletak pada inisiatif yang tidak datang dari Real Madrid, melainkan dari La Liga dan sistem peradilan.

Posisi Stakeholder dan Argumen Tebas

Javier Tebas mempertanyakan waktu berubahnya sikap Real Madrid terhadap kasus ini. Ia mencatat bahwa Presiden Real Madrid tetap menjadi anggota dewan direksi selama enam bulan setelah kasus ini mencuat. Lebih penting lagi, ia menyoroti pernyataan mengenai persahabatan antara Barcelona dan Real Madrid saat kedua klub tergabung dalam proyek Liga Super Eropa. Segala sesuatu berubah setelah Barcelona memutuskan untuk mundur dari proyek kontroversial tersebut.

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Tebas menjelaskan bahwa hingga saat itu, sepertinya yang diinginkan adalah membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Namun, sejak Barcelona mundur dari Liga Super, suasana berubah seolah-olah Negreira ada di ruang ganti semua wasit yang memimpin pertandingan Real Madrid. Tebas menegaskan bahwa serangan terus-menerus yang dialami Barcelona tidak dapat diterima dan saat ini tidak dapat diklaim bahwa kasus ini berlanjut dengan cara yang sama.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Kasus Negreira bermula dari pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada perusahaan-perusahaan terkait Jose Maria Enriquez Negreira. Pembayaran ini mencapai sekitar 7,5 juta euro selama periode 2001 hingga 2018, sesuai dengan penyelidikan yang dipublikasikan. Jose Maria Enriquez Negreira adalah mantan wakil presiden komite teknis wasit. La Liga Spanyol mengumumkan keterlibatannya sebagai pihak penuntut pada Maret 2023, sebelum Real Madrid bergabung pada 12 Maret tahun yang sama.

Tebas menolak mengubah kasus ini menjadi tuduhan berkelanjutan terhadap sistem perwasitan saat ini. Ia memisahkan antara penyelidikan atas peristiwa masa lalu dengan klaim bahwa pengaruh Negreira masih hadir dalam perwasitan Spanyol saat ini. Tebas sebelumnya menegaskan pada Oktober lalu bahwa apa yang terjadi harus menjalani penyelidikan menyeluruh. Namun, ia membebaskan kekhawatiran atas dampak langsung Negreira pada keputusan wasit saat ini.

Barcelona bersikukuh bahwa pembayaran tersebut adalah imbalan atas laporan teknis dan konsultasi terkait perwasitan serta pemanduan bakat olahraga. Klub Barcelona membantah bahwa tujuannya untuk memengaruhi keputusan wasit atau memperoleh keunggulan dalam olahraga. Kasus ini terus bergulir dalam jalur peradilan untuk menentukan sifat pembayaran dan tujuannya yang sebenarnya. La Liga menunggu perkembangan lebih lanjut sambil mempertahankan posisinya sebagai penjaga sistem.