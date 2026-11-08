Java United Kalahkan Persib Bandung 2-1 di Liga 1

Persib Bandung takluk 1-2 dari Java United di Stadion Jatidiri pada Minggu 8 November 2020. Maung Bandung kini berposisi di peringkat lima klasemen Liga 1.

Pada Minggu malam tanggal 8 November 2020 waktu Indonesia Barat, Java United mencatatkan kemenangan berharga atas Persib Bandung dengan skor akhir 2-1. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri ini menjadi bukti konsistensi tim dari Jawa Timur dalam performa positif mereka saat ini. Hasil tersebut membuat Persib Bandung mengalami kekalahan kedua dalam musim kompetisi berjalan saat ini.

Detail Pertandingan dan Gol Awal

Java United memulai laga dengan agresivitas tinggi dan kontrol permainan yang solid di awal babak pertama. Yance Sayuri menjadi kiper utama yang tampil krusial saat gagal mencegah bola setelah tembakan Ciro Alves pada menit ke-5 berhasil diblokir oleh kiper Persib, Teja Paku Alam. Namun, upaya pertahanan akhirnya gagal total saat tendangan bebas Ciro Alves pada menit ke-5 meluncur deras ke gawang Tim Bandung hingga tercipta skor 1-0.

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Presib Bandung segera meningkatkan intensitas serangan setelah kehilangan gol pertama. Mereka mencoba menggempur pertahanan lawan melalui berbagai kombinasi serangan. Sayangnya, upaya mereka justru berbalik menjadi bom waktu bagi pertahanan mereka sendiri. Pada menit ke-19, Java United mencetak gol kedua lewat sundulan ciamik Gustavo Almeida yang membuat skor menjadi 2-0.

Persib Bandung memiliki beberapa peluang emas untuk memperkecil deficit skor sebelum babak pertama berakhir. Para pemain seperti Sandy Walsh, Uilliam Barros, hingga Beckham Putra telah mencoba membobol gawang lawan. Namun, semua upaya tersebut gagal dan tidak berhasil menghasilkan gol sebelum peluit panjang berbunyi di akhir babak pertama.

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Perubahan Strategis dan Gol Pemulas

Di awal babak kedua, manajemen Persib Bandung melakukan perubahan taktis dengan memasukkan Balsa Sekulic dan Thom Haye ke dalam lapangan. Langkah ini diambil untuk mencari celah defensif lawan dan menambah variasi serangan. Perubahan strategi ini mulai terlihat saat Adam Alis dan Luka Menalo masuk ke dalam laga pada menit ke-62 untuk memperkuat lini tengah.

Intensitas serangan Persib Bandung memang semakin tinggi di babak kedua. Usaha keras mereka akhirnya terbayar saat Balsa Sekulic berhasil mencetak gol pada menit ke-70. Gol tersebut berasal dari umpan matang yang diberikan oleh Adam Alis, yang kemudian dituntaskan oleh Balsa Sekulic ke dalam gawang. Gol ini membuat skor berubah menjadi 1-2 dan memberikan harapan baru bagi suporter Maung Bandung.

Meskipun telah mencetak gol penyuntik, Persib Bandung tidak mampu menambah jumlah gol mereka hingga peluit panjang meniup tanda berakhirnya pertandingan. Upaya serangan lanjutan tidak berhasil menembus pertahanan Java United yang semakin menutup ruang lawan di menit-menit akhir laga sengit ini.

Dampak Klasemen dan Posisi Tim

Kekalahan ini menjadi pukulan psikologis bagi Persib Bandung, karena ini adalah kekalahan kedua mereka di musim ini. Sebelumnya, tim dari Jawa Barat sudah kalah dari Persija Jakarta dan Madura United. Dengan hasil ini, posisi Persib Bandung di klasemen sementara Liga 1 kini turun ke peringkat ke-5 dengan total perolehan 16 poin.

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Di sisi lain, Java United berhasil naik ke posisi ke-7 di klasemen Liga 1 berkat kemenangan ini. Total poin yang dikumpulkan oleh tim berjaket kuning tersebut saat ini mencapai 13 poin. Performa yang konsisten ini menunjukkan bahwa Java United merupakan lawan yang sangat berbaya dan sulit ditaklukkan di kandang sendiri.

Susunan Tim dan Pemain Kunci

Dalam pertandingan ini, Jawa United memainkan formasi 4-3-3 yang dipimpin oleh Jorge Meurer di lini pertahanan. Pemain kunci seperti Riyan Ardiansyah, Gustavo Franca, Cleyton Santos, dan Yance Sayuri membentuk pertahanan yang kokoh. Di lini tengah, Kei Hirose, Ridho Syuhada, dan Vander Silva mengatur irama permainan.

Sedangkan Persib Bandung menggunakan formasi identik dengan pemain Teja Paku Alam di gawang. Lini pertahanan diisi oleh Eliano Reijnders, Patricio Matricardi, Danijel Loncar, dan Sandy Walsh. Lini tengah dimainkan oleh Marc Klok, Gakuto Notsuda, dan Beckham Putra dengan Mariano Peralta, Uilliam Barros, serta Ragnar Oratmangoen di lini depan.