Java Jive Reinkarnasi Album Debut dalam Format Piringan Hitam Eksklusif

Java Jive kembali merilis album debut dalam format vinyl melalui kolaborasi Musica Studio's dan PHR Pressing. Prapesan resmi dibuka dengan kuota terbatas dan estimasi pengiriman pada Desember 2026.

Band legendaris asal Bandung, Java Jive, secara resmi mengumumkan rencana reinkarnasi album debut mereka dalam bentuk piringan hitam. Inisiatif pengemasan ulang materi musik klasik ini dikerjakan langsung oleh Musica Studio's, label rekaman yang telah menaungi karier grup pop jazz tersebut sejak tahun 1993. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pelestarian warisan budaya musik Indonesia dengan menghidupkan kembali media fisik analog yang semakin langka di era digital.

Produksi fisik piringan hitam ini tidak akan dilakukan secara mandiri oleh label, melainkan melalui kerjasama strategis dengan PHR Pressing. Perusahaan ini memegang posisi unik sebagai satu-satunya pabrik pencetak piringan hitam yang beroperasi secara komersial di Indonesia saat ini. Kolaborasi antara entitas legendaris di industri rekaman dan fasilitas produksi fisik terakhir di tanah air menjamin kualitas audio dan estetika visual yang presisi untuk kolektor sejati.

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Mekanisme Prapesan dan Kuota Terbatas

Proses prapesan untuk produk piringan hitam ini telah resmi dibuka sejak tanggal 31 Oktober 2026 melalui platform digital resmi. Sesi pemesanan dini ini akan ditutup secara eksplisit pada tanggal 7 November 2026, namun terdapat klausul ketat di mana prapesan dapat ditutup lebih cepat jika jumlah peminat telah memenuhi kuota maksimum yang telah ditentukan oleh pihak produksi. Sistem ini dirancang untuk memastikan kepuasan pembeli dengan menghindari kekecewaan akibat stok yang habis tak terduga.

Pihak penyelenggara menerapkan aturan ketat terkait konfirmasi pembayaran bagi peserta yang berhasil mendapatkan slot. Seluruh informasi teknis pembayaran akan dikirimkan melalui email yang telah dikonfirmasi oleh pembeli saat proses pemesanan awal dilakukan. Pembeli diwajibkan untuk melakukan konfirmasi pembayaran dalam jangka waktu 1x24 jam sejak informasi pembayaran diterima melalui situs web untuk mengamankan pemesanan mereka sebelum kuota dialokasikan ke pendaftar berikutnya.

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Pilihan Varian Warna dan Spek Harga

Penggemar dapat memilih antara dua varian warna eksklusif yang tersedia untuk album reinkarnasi ini, yaitu warna ungu dan warna hitam standar. Piringan hitam edisi khusus berwarna ungu dibanderol dengan harga Rp600.000, mencerminkan nilai koleksi yang lebih tinggi karena terbatasnya produksi pewarnaan khusus. Sementara itu, piringan hitam berwarna hitam dijual dengan harga Rp500.000 sebagai opsi standar yang tetap menawarkan pengalaman mendengarkan musik dengan kualitas analog terbaik.

Estimasi waktu pengiriman produk fisik ini dijadwalkan pada bulan Desember 2026, memberikan waktu yang cukup bagi PHR Pressing untuk melakukan proses pressing dan quality control yang cermat. Pihak pengelola menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan signifikan pada jadwal pengiriman, update terbaru akan dipublikasikan melalui akun Instagram resmi @phr.records. Pembeli yang tidak menerima email konfirmasi dalam waktu 1x24 jam setelah pemesanan disarankan untuk menghubungi nomor kontak yang tertera pada bio akun media sosial untuk mencegah kesalahan sistem.

Sejarah Panjang Java Jive dan Kolektor Vinyl

Java Jive merupakan grup band pop-jazz yang berdiri sejak tahun 1989 di Bandung, Jawa Barat, yang bermula dari ide Mochamad Noerwana atau yang lebih dikenal sebagai Noey, serta Edwin Saleh. Pada tahun 1991, barisan resmi band ini digawangi oleh Fatur sebagai vokalis, Danny Spreet sebagai vokalis, Capung pada gitar, Noey pada bass, Tonny pada kibor, dan Edwin Saleh sebagai drummer. Perjalanan mereka dari panggung-panggung kecil sekolah di Kota Bandung hingga menandatangani kontrak dengan Musica's Studio pada tahun 1993 menandai puncak popularitas mereka.

Sejak awal kariernya, Java Jive telah merilis total 7 album studio, 6 album kompilasi, dan 7 single yang telah mendefinisikan sound pop jazz Indonesia. Menariknya, dari belasan album dan single tersebut, Java Jive hanya dua kali merilis albumnya dalam format piringan hitam selama sejarah mereka. Rilis pertama adalah ketika Musica merilis album kompilasi Java Jive yang menjadi momen bersejarah bagi kolektor pada masanya.

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Rilis ulang album debut ini bukan sekadar reproduksi materi lama, melainkan sebuah pernyataan tentang ketahanan musik terhadap perubahan zaman. Dengan adanya satu-satunya fasilitas pressing di Indonesia yang mampu memproduksi vinyl berkualitas tinggi, langkah ini menutup celah sejarah bahwa musik Indonesia layak dinikmati dengan media audio fisik yang premium. Antusiasme para penggemar tahun 1990-an diharapkan akan membanjiri prapesan yang dibuka secara terbatas ini.