Jateng Tutup Sementara 386 Dapur MBG Karena IPAL Belum Standar, Dampak Besar pada Penerima Manfaat

Pemerintah Jawa Tengah menutup sementara 386 SPPG MBG yang tidak memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah, menimbulkan dampak signifikan pada ribuan penerima manfaat dan memicu respons kebijakan di tingkat nasional.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah tegas dengan menutup sementara operasi lebih dari 300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penutupan ini dilakukan karena instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di dapur-dapur tersebut belum memenuhi standar baku yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen) tahun 2025. Sekretaris Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah, Urip Sihabudin, menjelaskan bahwa dari sekitar 4.000 SPPG yang ada di provinsi itu, 386 unit belum lolos verifikasi teknis IPAL, sehingga mereka diminta melengkapi persyaratan sebelum dapat melanjutkan operasional.

"Kami belum menerima laporan resmi tentang keterlambatan pencairan dana operasional dari pemerintah pusat, sehingga keputusan penutupan ini didasarkan pada kepatuhan lingkungan dan kesehatan," ujar Sihabudin pada Rabu (10/6). Keputusan penutupan bersifat mutlak dan berlaku sejak 25 Mei 2026, sesuai surat resmi yang diterima Satgas MBG Jawa Tengah. Dampaknya sangat signifikan, mengingat ribuan sampai ratusan ribu penerima manfaat MBG di wilayah tersebut kini tidak dapat mengakses layanan makanan bergizi setiap harinya.

Pemerintah daerah Bantul menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar IPAL menjadi syarat utama agar SPPG dapat beroperasi, demi menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Di Sulawesi Tengah, 45 SPPG juga mengalami penghentian sementara karena tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta IPAL yang layak, menunjukkan bahwa masalah serupa meluas ke berbagai provinsi. Berbagai pihak menanggapi kebijakan ini dengan beragam sudut pandang.

Dinas Lingkungan Hidup Samarinda memberikan pendampingan intensif kepada SPPG setempat untuk memperbaiki pengelolaan limbah, sehingga layanan dapat kembali berjalan tanpa merusak ekosistem. Di tingkat nasional, Komisi IX DPR mendukung moratorium terhadap pembukaan dapur MBG baru dan menuntut Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memprioritaskan perbaikan tata kelola, kualitas layanan, serta ketepatan sasaran. Sementara itu, Kepala BGN Nanik Deyang menyatakan bahwa pencairan dana operasional sebesar Rp5 triliun telah dilakukan, namun terdapat kendala teknis dalam distribusinya.

Keseluruhan situasi menegaskan pentingnya standar lingkungan dan sanitasi dalam pelaksanaan program sosial pangan, serta menimbulkan tekanan bagi pemerintah daerah untuk segera menyesuaikan infrastruktur guna menjamin keberlanjutan layanan MBG bagi masyarakat yang paling membutuhkan





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