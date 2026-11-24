Gubernur Ahmad Luthfi menerima penghargaan Terbaik II kategori Pertumbuhan Ekonomi di Surabaya. Ekonomi Jateng tumbuh 5,83 persen dengan investasi Rp72,54 triliun di 2026.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi meraih predikat Terbaik II untuk kategori Pertumbuhan Ekonomi tingkat provinsi. Penghargaan ini diserahkan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Jawa-Bali. Acara pengumuman ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin malam tanggal 23 November.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima piagam penghargaan tersebut di Semarang pada Selasa. Ia menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya strategis yang dilakukan pemerintah daerah. Upaya tersebut mencakup penguatan iklim investasi, pengembangan aglomerasi ekonomi, dan jaminan keamanan untuk mendukung aktivitas bisnis.

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Mekanisme Pertumbuhan Ekonomi Jateng

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tidak dapat dipisahkan dari peran krusial Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa kolaborasi antara pemimpin daerah menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kondisi ini sangat penting untuk menarik investor dan mendukung kegiatan ekonomi yang stabil.

Strategi utama lainnya adalah penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah daerah juga fokus pada pengembangan produk unggulan lokal untuk meningkatkan daya saing. Pendekatan ini memastikan bahwa pelaku usaha kecil dapat berkembang bersama dengan investasi skala besar.

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Realisasi Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Hasil dari pendekatan tersebut terlihat jelas pada data ekonomi triwulan III tahun 2026. Ekonomi Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,83 persen secara tahunan atau year on year. Angka ini menunjukkan stabilitas dan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika nasional.

Realisasi investasi sepanjang periode Januari hingga September 2026 mencapai angka Rp72,54 triliun. Jumlah ini berasal dari 82.420 proyek yang berjalan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Investasi ini berhasil menyerap 340.334 tenaga kerja baru untuk mendukung aktivitas industri.

Dari total realisasi tersebut, Penanaman Modal Asing atau PMA menyumbang Rp40,77 triliun. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN berkontribusi sebesar Rp31,77 triliun. Keduanya saling melengkapi dalam menggenjot roda perekonomian daerah.

Penghargaan Lainnya dan Dampak Regional

Selain Provinsi Jawa Tengah, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota juga mendapat apresiasi. Kabupaten Kendal meraih predikat Terbaik I untuk kategori Pertumbuhan Ekonomi tingkat kabupaten. Posisi Terbaik III pada kategori yang sama ditempati oleh Kabupaten Batang.

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Dalam kategori tingkat kota, Kota Semarang memperoleh predikat Terbaik II. Kota Tegal juga meraih predikat Terbaik III untuk kategori Pertumbuhan Ekonomi. Penghargaan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi terjadi secara merata di berbagai wilayah.

Di kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wonogiri meraih Terbaik I. Ajang Apresiasi 2026 Batch III Regional Jawa-Bali ini mencakup tiga kategori utama. Kategori tersebut yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Administrasi Kependudukan, dan Forkopimda Terbaik.