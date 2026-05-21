Jateng Media Summit 2026: T hundreds of local media managers come together to outline new paths for the digital disruption industry, ensuring the continuation and relevance of the local news district.

The event aimed to address the challenges posed by digital disruption, ensuring the sustainability and relevance of the local news district in the face of rapid changes in the media landscape. The summit also discussed strategies for maintaining the relevance and continuity of media in the digital era, highlighting the constant need for innovation and creative solutions in the industry's survival. The initiative was launched by Suwarjono, the CEO of PT Arkadia Digital Media Tbk and the Head of Suara.com, who emphasized the need for media to stay relevant in the era of information overload. He also emphasized the absolute necessity of 'new ways' or innovative business models for local media to 'sink' amid the onslaught of digital information.

Ratusan pengelola media lokal berkumpul dalam Jateng Media Summit 2026 untuk merumuskan peta jalan baru menghadapi tantangan digitalisasi, demi memastikan keberlangsungan dan relevansi industri pers daerah.

Para peserta berasal dari Semarang, Kudus, Solo, Banyumas, hingga kawasan Pantura Jawa, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap masa depan jurnalisme daerah. Diskusi mendalam berfokus pada bagaimana media lokal dapat tetap relevan dan berkelanjutan di era digital. Para peserta menekankan pentingnya strategi konten, distribusi, dan monetisasi yang inovatif, serta menggandeng generasi muda dalam proses produksi konten. Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen menyampaikan apresiasi atas kontribusi media dalam pembangunan daerah.

Namun, Gus Yasin mengingatkan agar fungsi kontrol sosial media lebih dipertajam, terutama dalam menyoroti dampak nyata pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di akar rumput. Dalam menghadapi tantangan disrupsi digital, inovasi menjadi kunci utama bagi media mainstream untuk bertahan dan berkembang, termasuk dengan melibatkan generasi muda dalam proses produksi konten. & Media-media baru ini menawarkan pelajaran berharga, seringkali lebih fleksibel dalam format konten dan distribusi, menjangkau audiens melalui platform yang berbeda.

Kolaborasi antar media lokal, serta dengan pihak pemerintah daerah, juga menjadi aspek penting dalam merumuskan peta jalan baru menghadapi tantangan digitalisasi





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Local Media Disruption Digital Survival Industry New Directions Relevance District Challenges Landscape Innovation Survival Business Models Technology Information Adaptação Cepat Teknologi Kel Competency Dampak Pertumbuhan Ekonomi Kesejahteraan Peran Media Kontrol Sosial Apresiasi Pembangunan Daerah Penilaian Kebijakan Media Jembatan Kebijakan Pemerintah Pembangunan Sejahtera Merata Penelitian Masyarakat Persepsi Publik Pengaruh Pembangunan Transparansi Akuntabilitas Masyarakat Bersuara Vitas Kritik Policy Maker Mediator Kebijakan Pemerintah Lokal Berita District New Ways Homeless Media Diagram Jalan Baru Media Inovatif

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fenomena ”Homeless Media” di Dunia: Saat Media Tanpa Rumah, Demokrasi Kehilangan Penjaganya'Homeless media' membuka ruang partisipasi baru untuk berbicara langsung kepada publik. Namun, di sisi lain, ia juga rentan menjadi alat propaganda baru.

Read more »

Jateng Media Summit 2026: Gubernur Luthfi Dorong Media Lokal BertransformasiJateng Media Summit 2026 di Semarang dorong transformasi media lokal agar lebih kompetitif, sehat, dan berperan aktif dalam pembangunan daerah

Read more »

Prakiraan Cuaca BMKG Besok Kamis 21 Mei 2026: Sumut, Jateng, dan Jatim Siaga Hujan LebatSimak prakiraan cuaca BMKG Kamis 21 Mei 2026. Waspadai potensi hujan lebat di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akibat sirkulasi siklonik.

Read more »

Pers Persiapkan Untuk Menghadapi Masa Depan DigitalPers dalam menjalankan perannya sebagai pengawas, pemberi kritik, dan saran yang berkaitan dengan kepentingan umum hingga saat ini belum bisa digantikan meski tengah didera disrupsi akibat kemajuan teknologi digital. Kehadiran berita-berita dalam format sederhana dan menarik yang disajikan berbagai akun di media sosial yang kini disebut Indonesia New Media Forum (INMF) menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan pers, di antaranya lewat royalti, dapat menjamin informasi berkualitas bagi masyarakat, termasuk bagi elite politik. Pemeran media massa sebagai pilar keempat demokrasi sangat strategis, terutama ketika ada penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh pemegang kekuasaan, seperti negara atau pemerintah, media massa berfungsi sebagai alarm.

Read more »