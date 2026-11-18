Sebanyak 70 pelaku usaha dari Jawa Tengah dan Kalimantan Timur menandatangani perjanjian senilai Rp10,5 miliar di Semarang pada 18 November 2026.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyaksikan penandatanganan kesepakatan bisnis antara 70 pelaku usaha dari kedua wilayah di Kota Semarang pada 18 November 2026. Nilai total dari perjanjian kerjasama perdagangan ini mencapai Rp10,5 miliar dan mencakup berbagai sektor ekonomi potensial.

Mekanisme Kerjasama Ekonomi Antar Provinsi

Perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut nyata dari komitmen awal yang sudah dijalin antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Agustus 2026. Sasaran utama dari langkah strategis ini adalah memperkuat rantai pasok dan meningkatkan konektivitas ekonomi antara Pulau Jawa dan Kalimantan.

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Dalam kegiatan ini, sebanyak 40 pelaku usaha dari Jawa Tengah bertemu dengan 30 pengusaha dari Kalimantan Timur. Mereka berdiskusi dan menyepakati 18 jenis penawaran layanan usaha dari pihak Kaltim serta 25 jenis penawaran dari pihak Jateng. Fokus utama kesepakatan mencakup perdagangan plywood, pemasaran kopi robusta, dan pengembangan usaha peternakan domba yang terintegrasi.

Peluang Besar di Sektor Peternakan Domba

Dalam sektor peternakan, kerjasama signifikan dijalin antara Muji Jaya Farm asal Tegal, Jawa Tengah, dengan Ultima Farm di Samarinda, Kalimantan Timur. Muhammad Parmuji, pemilik Muji Jaya Farm, menjelaskan bahwa langkah ini dibuka karena melihat potensi luar biasa di bidang peternakan Kalimantan Timur. Tujuannya adalah mengaplikasikan model usaha yang sudah teruji di Jawa Tengah sebagai percontohan di wilayah tersebut.

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Parmuji menyatakan bahwa kerjasama ini akan dimulai dengan penyediaan 1.000 ekor domba dari Tegal, dengan rencana pengembangan jumlah seiring pertumbuhan bisnis di Kalimantan Timur. Nilai ekonomi dari kerjasama peternakan ini mencapai sekitar Rp6 miliar, yang merupakan bagian terbesar dari total nilai kesepakatan Rp10,5 miliar.

Dari pihak mitra, Solikhan, pemilik Ultima Farm Samarinda, memilih pelaku usaha asal Jawa Tengah karena pengalaman dan sistem budi daya yang mereka miliki. Solikhan menilai bahwa pengusaha dari Jawa Tengah memiliki keunggulan dalam menghasilkan daging domba yang empuk, juicy, dan minim bau prengus, serta didukung sistem pemasaran yang solid.

Dampak Nyata bagi Kebutuhan Pangan Daerah

Kerjasama ini sangat krusial bagi Kalimantan Timur karena hampir 60 persen kebutuhan bahan pangannya masih harus didatangkan dari luar provinsi, baik dari Jawa Tengah maupun daerah lain. Governor Rudy Mas'ud menekankan bahwa kebutuhan akan beras, telur, kambing, dan sapi masih mengalami kekurangan signifikan di wilayahnya, sehingga sinergi dengan Jawa Tengah menjadi solusi vital.

Gubernur Ahmad Luthfi menyambut positif langkah konkret ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di kedua provinsi. Ia menggarisbawahi bahwa pertemuan bisnis harus bersifat berkelanjutan agar kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan industri dapat berjalan lancar dan saling menguntungkan.

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Visi Jangka Panjang dan Kolaborasi Industri

Kedua gubernur sepakat bahwa Jawa Tengah dan Kalimantan Timur memiliki potensi ekonomi yang saling melengkapi. Kolaborasi ini tidak hanya fokus pada sektor pangan, tetapi juga mencakup perdagangan, industri, jasa keuangan, dan ekonomi kreatif. Dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi salah satu poin penting dalam kerangka kerjasama antardaerah ini.

Muji Jaya Farm juga berencana membangun ekosistem peternakan yang lengkap, mulai dari pengelolaan pakan, cara penjualan, hingga distribusi ke meja makan. Model ini terinspirasi dari praktik warung sate di Kabupaten Tegal, dengan target utama menyediakan domba-domba unggulan untuk mengejar standar kualitas terbaik di pasaran nasional.