Jateng Fest 2026 di Semarang mempromosikan visi Jawa Tengah ke kancah global. Gubernur Luthfi dan wakil gubernur Taj Yasin menekankan otonomi daerah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan industri berkelanjutan.

Acara strategis Jateng Fest 2026 resmi digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Sabtu (28/11/2026). Gelaran besar ini mengusung tema sentral "From Central Java to the Eye of the World" yang menandai langkah ambisius daerah untuk menampilkan potensi lokal ke pasar internasional.

Kehadiran pejabat tinggi daerah dan nasional dalam forum tersebut menegaskan komitmen kuat terhadap percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai pemangku kepentingan hadir untuk membahas strategi konkret dalam meningkatkan daya saing industri manufaktur dan layanan publik di tengah tantangan global.

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Visi Daya Saing dan Otonomi Daerah

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, membuka diskusi dengan menegaskan prinsip kepemimpinan "Ngopeni Nglakoni" yang berfokus pada perawatan dan penyelesaian masalah masyarakat secara langsung. Ia menyatakan bahwa tugas utama birokrasi adalah mencari permasalahan mendasar seputar sandang, pangan, papan, hingga pendidikan dan kesehatan untuk diselesaikan sebaik-baiknya.

Prinsip tersebut juga diterapkan secara ketat kepada seluruh Aparatur Sipil Negara agar melayani tanpa membedakan status pekerjaannya. Fokus utama kepemimpinan ini adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup warga secara nyata.

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Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menambahkan bahwa event ini berfungsi sebagai katalisator untuk memperkenalkan kreativitas, budaya, dan produk unggulan Jateng. Ia menekankan bahwa semangat lokal harus mampu berkembang dan bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah global.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, memberikan kerangka evaluasi keberhasilan otonomi daerah melalui tiga indikator utama. Pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kedua, kualitas layanan publik, dan ketiga, daya saing daerah yang unggul.

Transformasi Industri dan Investasi Berkelanjutan

Sektor manufaktur terus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dengan dukungan kawasan industri strategis. Direktur Akses Sumber Daya dan Promosi Internasional Kementerian Perindustrian, Bayu Fajar Nugroho, menyoroti peran vital kawasan industri dalam mendongkrak produksi dan investasi di provinsi ini.

Bupati Batang, Faiz Kurniawan, mengungkapkan bahwa transformasi daerah menjadi sentral industri diiringi komitmen kuat terhadap ketahanan lingkungan. Regulasi investasi terbaru mewajibkan perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG ke dalam operasional harian mereka.

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Mekanisme insentif pajak daerah kini disesuaikan dengan kontribusi positif perusahaan terhadap lingkungan dan program CSR berbasis emisi. Langkah ini mendorong pelaku bisnis untuk meningkatkan efisiensi sumber daya sambil tetap mendapatkan dukungan fiskal dari pemerintah daerah.

Mitigasi Risiko dan Dukungan Sektor Perbankan

Bank Jateng berkomitmen menjadi mitra strategis dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi regional yang berkelanjutan. Direktur Bisnis Dana, Jasa, dan UMKM Bank Jateng, Anna Kusumarita, menggarisbawahi pentingnya dukungan pembiayaan untuk kawasan industri seperti KEK Kendal, Industropolis Batang, hingga Jatengland Industrial Park di Sayung.

Pengembangan wilayah industri tersebut dianggap sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Sinergi antara sektor publik dan perbankan diperlukan untuk memastikan pertumbuhan industri yang inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja secara luas.

Kolaborasi multisektor dalam Jateng Fest 2026 ini menjadi langkah krusial untuk mewujudkan visi daerah yang berdaya saing. Implementasi kebijakan pro-lingkungan dan peningkatan layanan publik diharapkan dapat menciptakan ekosistem investasi yang kondusif dan menarik bagi pelaku usaha domestik maupun asing.