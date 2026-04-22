Jasindo Perkuat Mitigasi Risiko Pertanian Hadapi Ancaman Iklim Ekstrem

Kementerian Pertanian mengapresiasi langkah Jasindo dalam mempercepat klaim asuransi bagi petani terdampak banjir sekaligus memperkuat manajemen risiko menghadapi fenomena El Nino.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia memberikan apresiasi tinggi kepada PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo atas langkah nyata dalam melakukan percepatan proses verifikasi serta pencairan klaim Asuransi Usaha Tani Padi ( AUTP ) bagi para petani yang terdampak musibah banjir di wilayah Kabupaten Lamongan.

Langkah proaktif ini dinilai sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan hidup petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen, sekaligus menjadi bentuk dukungan konkret terhadap program ketahanan pangan nasional yang digalakkan oleh pemerintah. Keberhasilan dalam mempercepat administrasi klaim ini memberikan harapan baru bagi petani untuk dapat segera kembali mengolah lahan mereka setelah dilanda bencana alam. Menanggapi apresiasi tersebut, Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana, mengungkapkan bahwa pihak perusahaan kini telah memperkuat manajemen risiko dan cadangan teknis secara komprehensif. Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi ancaman fenomena iklim ekstrem yang belakangan ini dikenal dengan sebutan El Nino Godzilla. Brellian menegaskan bahwa perusahaan telah menyiapkan berbagai strategi mitigasi, termasuk penguatan cadangan teknis yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang ketat, optimalisasi program reasuransi yang lebih efisien, serta penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi secara nasional. Selain aspek teknis finansial, Jasindo juga aktif turun ke lapangan untuk memberikan edukasi intensif kepada kelompok tani terkait pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan edukasi ini, diharapkan para petani memiliki kemampuan mitigasi mandiri yang lebih baik guna meminimalisasi dampak kerusakan tanaman saat menghadapi cuaca ekstrem di masa depan. Secara fundamental, program AUTP dirancang sebagai instrumen perlindungan utama bagi petani dari risiko bencana alam, kekeringan, hingga serangan organisme pengganggu tanaman seperti wereng batang coklat, penggerek batang, penyakit blast, dan tungro. Program ini memberikan jaminan pertanggungan finansial hingga Rp6 juta per hektare per musim tanam, yang memungkinkan petani untuk terus melanjutkan siklus produksi meskipun sebelumnya sempat mengalami puso. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak asuransi merupakan kunci utama dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, yang menyebut bahwa AUTP bukan sekadar jaring pengaman sosial, melainkan instrumen stabilisasi produksi pangan yang sangat vital bagi stabilitas ekonomi sektor pertanian. Dengan adanya jaminan ini, keberlangsungan usaha tani tetap terjaga meskipun berada di bawah bayang-bayang ancaman iklim yang tidak menentu, sehingga target produksi pangan nasional dapat tetap konsisten tercapai demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia





